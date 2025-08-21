ING-Änderung gilt ab sofort – Kunden werden es direkt merken

Australien, Belgien oder Griechenland – viele Länder haben eine Bevölkerung von etwa zehn Millionen Einwohnern. Ähnlich hoch ist inzwischen auch die Kundenanzahl der ING Bank – und all diese müssen sich nun auf eine Veränderung einstellen.

Und das schon ab sofort, denn die brandneue Änderung gilt seit dem 21. August. HIER findest du alle wichtigen Infos im Überblick.

ING: Wero soll das Verschicken von Geld in Sekundenschnelle ermöglichen

Europa macht einen großen Schritt in Richtung digitale Unabhängigkeit – und zwar mit Wero, einer neuen Bezahl-App, die eine echte Alternative zu den bekannten US-Diensten wie Paypal und Mastercard sein will. Besonders spannend: Die ING unterstützt dabei das Projekt tatkräftig und bringt Wero schon im August direkt in ihre Banking-App für satte zehn Millionen Kundinnen und Kunden in Deutschland.

Somit ist klar: So einfach wie man eine Nachricht verschicken kann, kann man bald auch Geld senden – ganz ohne lange Kontonummern, nur mit Handynummer oder E-Mail.

Das Beste daran? Wero ist längst kein Geheimtipp mehr und wird schon in mehreren Ländern wie Frankreich, Belgien und Deutschland genutzt – mit Gesprächen für noch mehr Europa im Hintergrund. Die European Payments Initiative hat es sich zur Aufgabe gemacht, Europa beim digitalen Bezahlen unabhängiger zu machen (>> wir berichteten).

System gilt ab sofort

Und nun ist es endlich so weit: Die ING-Kunden können ab sofort Wero kostenlos nutzen – und somit eben auch in Echtzeit Geld senden und empfangen. So sollte in unter zehn Sekunden das Geld von Konto zu Konto überwiesen werden. Wie das Ganze geht?

Ganz einfach: Die Anmeldung ist komplett digital in der ING-App – und dauert nur ein paar Minuten. Sobald du fertig bist, kannst du den Service sofort nutzen. Das Coole: Um Geld zu schicken, brauchst du nur die Telefonnummer von der Person, der du was schicken willst. Das Geld wird einfach direkt von deinem Girokonto abgebucht und landet sofort auf dem Konto des Empfängers.

Und ING wird sich nicht auf den brandneuen Veränderungen ausruhen, sondern noch einmal richtig nachlegen. So soll es mit Wero bald möglich sein, ganz einfach im Laden oder online zu bezahlen – und sogar bei verschiedenen Dienstleistern.

Gleichzeitig arbeitet die EPI (European Payments Initiative) eifrig daran, Wero in weiteren europäischen Ländern anzubieten und zahlreiche neue Banken als Partner für das gemeinsame europäische Bezahlsystem zu gewinnen.