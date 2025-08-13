ING sorgt für Hammer! Kunden bemerken es jetzt beim Bezahlen

Europa strebt nach mehr Unabhängigkeit im digitalen Zahlungsverkehr: Mit Wero soll eine neue Alternative zu US-Diensten wie Paypal geschaffen werden.

Die Unterstützung großer Banken wie der ING macht klar, wie ernst es Europa mit diesem Vorhaben ist.

Echtzeit-Transfers: Leistungen der ING mit Wero

Europa möchte mit Wero eine unabhängige Bezahlalternative zu US-Konkurrenten wie Paypal und Mastercard etablieren. Die ING unterstützt dies aktiv und wird Wero laut „dpa“ noch im August in ihre Banking-App für ihre zehn Millionen Kundinnen und Kunden in Deutschland integrieren. „Wir werden im August Wero live stellen“, kündigte Lars Stoy, ING-Deutschland-Chef, an.

Mit Wero können Nutzer Geld in Echtzeit an eine Handynummer oder E-Mail-Adresse senden, ohne Kontonummern zu benötigen. Die European Payments Initiative (EPI) startete das Projekt Wero im Juli 2024, um eine europäische Lösung für digitale Bezahlungen zu etablieren. Der Service ist bereits über verschiedene Banken und als eigenständige App, wie beispielsweise bei der Postbank, verfügbar.

ING setzt auf Unabhängigkeit in Europa

Wero ist nicht nur in Deutschland, sondern auch in Frankreich und Belgien verfügbar, während Gespräche mit Österreich laufen. EPI zählt derzeit 42,5 Millionen Nutzer. Lars Stoy betonte: „Wir tun als Europäer gut daran, an eigenen Bezahlsystemen zu arbeiten, um auch hier autark zu werden.“

Die ING hat sich das Ziel gesetzt, Wero in Europa weiter zu etablieren.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.