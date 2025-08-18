Warnung blinkt bald bei Überweisung auf – das ändert sich bei Sparkasse, ING und Co.

Betrugsfälle bei Überweisungen nehmen zu – doch ein neues System soll Abhilfe schaffen. Ab Oktober prüfen Banken in Europa, ob Empfängerdaten wirklich stimmen.

Wie das funktioniert und welche Banken, darunter die ING, mitmachen, sorgt bereits jetzt für Diskussionen.

Wie die ING, Sparkasse & Co. Verbraucherschutz verstärken will

Ab Oktober 2025 soll in Europa ein Datenabgleich bei Überweisungen eingeführt werden, um Überweisungsbetrug zu bekämpfen. Künftig prüfen teilnehmende Banken wie die ING, Sparkasse & Co. nicht nur die IBAN, sondern auch den Empfängernamen. Das soll Betrugsmaschen wie manipulierte Kontodaten erschweren. Die Deutsche Rentenversicherung erklärte, dass Rentenzahlungen davon nicht betroffen sein werden.

++ ING sorgt für Hammer! Kunden bemerken es jetzt beim Bezahlen ++

Bislang wurde bei Überweisungen ausschließlich die IBAN berücksichtigt, sodass ein falscher Empfängername keine Konsequenzen hatte. Ab Oktober zeigt ein Ampel-System, ob Empfängername und IBAN übereinstimmen. Bei „Grün“ ist die Überweisung sicher. „Gelb“ deutet laut „inFranke“ auf mögliche Fehler hin, während „Rot“ vor einer unsicheren Überweisung warnt.

ING, Sparkasse & Co.: Einheitliche Sicherheitssysteme

Zusätzlich informiert das Ampel-System, sollte ein technischer Fehler vorliegen. Kunden der ING, Sparkasse & Co. oder anderer Banken können sich in solchen Fällen sofort an ihre Bank wenden. Für Verbraucher fallen keine zusätzlichen Kosten an. Ziel der Reform ist es, Verbraucherinnen und Verbraucher europaweit sicherer vor Betrug zu schützen.

Dein Newsletter mit spannenden Verbraucher-Themen Clever gespart & gut informiert

News zu Einkaufen, Reisen, Geld

Experten-Tipps von Ron Perduss

Einmal pro Woche per Mail Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal

Die neue Regelung tritt ab dem 9. Oktober 2025 zunächst in den meisten EU-Ländern in Kraft, ab 2027 europaweit. Länder wie Großbritannien oder die Schweiz haben allerdings entschieden, nicht an diesem System teilzunehmen.

Mehr News:

ING-Kunden haben somit in diesen Ländern keinen Zugriff auf die neue Sicherheitsebene.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.