ING streicht wichtigen Service – für viele Kunden war er die letzte Möglichkeit

„Wir haben wichtige Neuigkeiten für Sie“, heißt es in einer aktuellen Mitteilung der ING an ihre Kunden. Der Inhalt der Nachricht dürfte viele nun schwer treffen. Denn sie waren bisher auf den Service angewiesen, den die Direktbank nun streichen will.

In wenigen Wochen ist es soweit, dann müssen sich viele ING-Kunden umstellen. Für einige dürfte das allerdings schwer werden.

ING streicht wichtigen Service

„Die persönlich ausgeführte telefonische Überweisung inklusive Daueraufträgen und Terminüberweisungen beim Girokonto/Basiskonto über unsere Kundenberater werden wir in Zukunft nicht mehr anbieten.“ Uff, das hat gesessen. Denn mit dieser Ankündigung erschwert es die Bank vor allem älteren und nicht internetaffinen Kunden, überhaupt noch Überweisungen zu tätigen.

Denn als Direktbank hat die ING keine Filialen, nur einige eigene Geldautomaten. Sie setzt stattdessen auf Internetbanking und ihre App. Und genau die bleiben den Kunden dann noch als Alternative. Nur noch bis zum 15. März 2025 haben Kunden die Möglichkeit, den Service wie bisher zu nutzen. Danach müssen sie auf die Online-Varianten umsteigen – für Kunden ohne Smartphone oder Internetzugang dürfte sich das allerdings schwierig gestalten.

ING: Vorteile vom Online-Banking

Die Bank weist auf die Vorteile für die Kunden hin, wenn sie die digitalen Banking-Möglichkeiten nutzen. Denn diese sind schnell und kostenlos. In der App können sie sogar Rechnungen abfotografieren oder können aufgedruckte QR-Codes scannen und müssen dann keine Kontodaten abtippen. Auch praktisch: Hier können Vorlagen für Überweisungen erstellt werden und auch Daueraufträge und Terminüberweisungen einfach angelegt und überblickt werden.

Wer seine Zugangsdaten zum Internetbanking – die alle Kunden bei der Kontoeröffnung erhalten haben – vergessen oder verlegt hat oder mehr darüber wissen möchte, der kann sich über die Hilfe-Seite der ING im „Learning-Center“ darüber informieren.