Änderungs-Hammer bei ING! Kunden reiben sich die Augen

Die ING zählt zu den führenden Direktbanken in Europa und steht vor einem spannenden Wandel. Mit neuen Angeboten, digitalen Lösungen und verstärktem Fokus auf Kundenzufriedenheit will die Bank ihre Position ausbauen.

Doch welche Maßnahmen plant sie eigentlich – und wie will sie den Wettbewerb hinter sich lassen?

Kundenansprache und Innovation bei der ING

Lars Stoy, Chef der ING Deutschland, will das Angebot der Direktbank weiter ausbauen. Themen wie Kreditkarten, Kinder-Girokonten und Kundenbindungsprogramme stehen für ihn im Fokus. Die Einführung einer Kreditkarte ist für 2026 geplant, da viele Kunden diese Funktion gerade für Reisen dringend benötigen. Wachstum und Nähe zum Kunden bleiben zentrale Ziele.

Zusätzlich plant die ING laut „Ruhr24“ ein neues Girokonto für Jugendliche zwischen 7 und 17 Jahren. Das Konto, das Eltern zunächst eröffnen können, soll junge Menschen an Finanzthemen heranführen. „Eltern haben ein Cockpit, über das sie sehen können, was ihre Kinder mit dem Konto tun“, erklärt Stoy laut der „dpa“.

Wachstumspotenziale und Herausforderungen der ING

Die ING betont weiterhin ihre Gleichbehandlung aller Kunden, richtet jedoch neue Anreize für Vielnutzer ein. Erste Schritte sind bereits umgesetzt: Kunden, die häufig handeln, können in den Platin-Status aufsteigen und Vergünstigungen erhalten. Die Bank plant zudem, solche Programme auf weitere Geschäftsbereiche auszuweiten, um Kundenbindungen zu stärken.

Die ING sieht ihre Zukunft besonders in mobilen Hausbankkunden. Aktuell gibt es 2,75 Millionen „Mobile Primary Customers“ in Deutschland.

Das Ziel sind eine Million neue Kunden jährlich weltweit, wobei rund 30 Prozent aus Deutschland kommen sollen. Dabei will die ING ihre Abhängigkeit von Zinseinnahmen reduzieren und stärker auf Provisionen setzen.

