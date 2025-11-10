Influencerin kauft billigsten Louis-Vuitton-Artikel im Store: Er kostet nur 35 Euro

Weihnachten naht – und mit ihr die alljährliche Frage: Was soll man nur schenken? Kinder, Eltern, Freunde, Verwandte – wie findet man für alle das Richtige?



Ein Laden ist für den Normalverdiener wohl eher selten eine Anlaufstelle: Louis Vuitton. Über Geschenke vom Luxusanbieter würden sich sicher viele freuen, doch die wenigsten können wirklich damit rechnen. Doch plötzlich bietet Louis Vuitton doch ein „bezahlbares“ Produkt an – das lüftet eine Influencerin.

Influencerin lüftet Louis-Vuitton-Schnäppchen

Ob Taschen, Hosen, Schuhe oder Parfüms – Louis Vuitton ist teuer, aber so richtig. Ein Weihnachtsgeschenk vom französischen Luxus-Laden zu besorgen, ist für die meisten nicht erschwinglich. Für die Menschen, die es sich aber unbedingt mal gönnen wollen, führt der Weg dann meistens ins Outlet – mit der Hoffnung auf einen Schnäppchen.

Im richtigen LV-Store wäre sind die Produkte wohl für die meisten unvorstellbar – oder doch nicht? Plötzlich ist ein Artikel ans Licht gekommen, das sich sogar der Normalverdiener leisten könnte. Die Influencerin Nadine Weber, besser bekannt als „shoppinator“, lüftete das geheime Produkt nun ihren Followern.

Es geht sogar noch günstiger

Ein bezahlbares Louis-Vuitton-Produkt? Ja, das gibt es! Und zwar für nur 35 Euro. Die Influencerin „shoppinator“ zeigte in einem Reel ihren Followern das Produkt. Die Verpackung ist dabei sehr hochwertig und im klassischen Louis-Vuitton-Farbton. Nachdem die Verpackung geöffnet wird, kommt dem Käufer ein Buch entgegen.

Dabei handelt es sich um einen Reiseführer. Die Influencerin hat dabei einen aus Kapsadt in der Hand – doch es gibt noch dreißig weitere. Von New York über Dubai, bis Berlin und Rom, die Auswahl ist riesig. Bei genauerer Recherche auf der Louis-Vuitton-Seite fällt eines auf: Es handelt sich dabei gar nicht um das günstigste Produkt! Für nur 20 Euro können Kunden sogar einen Resort-Reiseführer für Mykonos, Ibiza oder Capri erwerben. Ein Luxus-Geschenk für Weihnachten ist also plötzlich doch wieder möglich!