Impfdrängler: Viele kochen vor Corona-Wut – „Das ist typisch für dieses Land!“

Ob das Wort „Impfdrängler“ wohl in diesem Jahr den 1. Platz beim „Unwort des Jahres“ machen wird? Diese Menschen sind derzeit in aller Munde. Die Wut auf die Impfdrängler ist nicht nur in der Medizin und Politik groß. Auch im Social Web geht es ab.

Wie sehr wir es hassen, wenn sich jemand an der Kasse vordrängelt. Trotzdem passiert das ständig. Doch jetzt wird es noch schlimmer. Stichwort: Impfdrängler. Das bezeichnet Menschen, die sich impfen lassen, obwohl sie gar nicht an der Reihe sind.

Impfdrängler schnappen sich die Reste

Denn die Bundesregierung hat beschlossen, dass erstmal die über 80-Jährigen sowie Menschen in Pflege- und medizinischen Berufen gegen Corona geimpft werden, die viel Kontakt mit anderen haben und einem hohem Ansteckungsrisiko ausgesetzt sind.

Doch das ist dem Impfdrängler egal. Er ist zwar noch nicht dran, holt sich trotzdem eine Spritze ab. Die Deutsche Stiftung Patientenschutz fordert jetzt deshalb die Bestrafung von Vordränglern.

„Immer wieder werden Fälle bekannt, dass sich Menschen unberechtigt impfen lassen“, sagte Vorstand Eugen Brysch der Deutschen Presse-Agentur. „Deshalb ist es unverständlich, dass Jens Spahn bis heute keine Sanktionen für unberechtigte Impfungen in seiner Verordnung vorsieht.

Denn bisher werde das Handeln der Impfdrängler nicht als Ordnungswidrigkeit eingestuft. In vielen Bundesländern sind aber schon Menschen gegen Corona geimpft worden, die noch nicht an der Reihe waren.

Impfdrängler: Die Wut ist groß

Das soll passiert sein, weil Dosen der Impfstoffe wegen Absagen übrigblieben. Diese verfallen sehr schnell. Deswegen habe man Kommunalpolitiker, Feuerwehrleute oder Polizisten geimpft, hieß es.

Dieses Verhalten der Impfdrängler wird auch in den sozialen Netzwerken scharf kritisiert.

Hier einige Kommentare:

„Das ist typisch für dieses Land: Leute, die Hartz IV bekommen, werden u.a. mit Begriffen wie ‚Hartzer‘, ‚Sozialschmarotzer‘, ‚faul‘ übel beleidigt. Leute, die sich in einer der größten Krisen unrechtmäßig impfen lassen, werden fast niedlich als Impfdrängler bezeichnet.“

„Impfdrängler ist wohl der erste heiße Kandidat für das nächste Unwort des Jahres. Beschämend dieser Egoismus.“

„Früher hieß es mal ‚der Kapitän verlässt als Letzter das Schiff‘. Jetzt: ‚Der Kapitän zerrt den 80-jährigen Passagier aus dem ersten Rettungsboot und steigt selber ein‘.“

„Wasser predigen und Wein saufen!“

„Impfdrängler sind ein Produkt ihrer Ellenbogengesellschaft.“

Eine verbindliche Regelung, was mit dem Impf-Resten passieren soll, gibt es allerdings nicht. Das Bundesgesundheitsministerium teilte mit, dass Organisation und Durchführung der Corona-Impfungen Ländersache seien. „Diesen obliegt auch die Kontrolle darüber, ob die Priorisierungsvorgaben eingehalten werden.“

Damit Impfdrängler keine Chance mehr haben, fordert Brysch, dass eine Warteliste von Freiwilligen der gleichen Impf-Prioritätsgruppe erstellt werden solle, damit sie die Impf-Dosen erhalten können, die übrig bleiben. (ldi/dpa)