Immobilien-Schnäppchen: Hier kostet ein Haus nur 1 Euro!

Grundsteuer, Versicherung, Modernisierungskosten und meist noch ein Bankkredit – auf Immobilien-Besitzer kommt so einiges zu. Wer sich zumindest letzteres ersparen will, für den haben wir einen Tipp. Denn es gibt einige Städte, in denen man Immobilien bereits für einen Euro bekommt. Haken: ein weiter Umzug steht an. Denn die Häuser stehen in Italien, wie CNN berichtet.

Du suchst eine Immobilie für einen Euro?

Bereits seit 12 Monaten gibt es die Immobilien für einen Euro in Italien. Es sind aber noch etliche zu haben. Das Dorf Sambuca möchte mit der Aktion den Trend der Landflucht umkehren. Deswegen gibt es die verlassenen und maroden Häuser zum Schnapper-Preis.

Und das stieß bisher auf viel Zuspruch. Die Städte wurden von willigen Käufern regelrecht belagert. Die Verkaufswebsite stürzte ab, Dörfer wurden besetzt und die Einheimischen flippten aus. Ein regelrechter Hype brach aus.

Häuser für einen Euro: Ein sizilianisches Dorf kämpft gegen sein Aussterben

Erste Neu-Immobilien-Besitzer sind bereits eingezogen. Aber noch gibt es Häuser zu kaufen. Willst du auch ein Haus für einen Euro kaufen? Dann besuche die offizielle Webseite der Stadt, dort findest du eine Liste aller verfügbaren Häuser und ein Antragsformular.

So kommst du an die Schnapper-Immobilie

Ist alles genehmigt, wird sich die italienische Stadt, in der dein baldiges Traumhaus steht, bei dir melden. Es gibt aber einen Haken: Willst du ein Haus kaufen, musst du 2000 bis 5000 Euro Kaution hinterlegen. Außerdem bist du verpflichtet, das Haus innerhalb von drei Jahren zu sanieren. Ist das alles in trockenen Tüchern, bekommst du deine Kaution zurück.

In diesen Städten gibt es die 1-Euro-Häuser: Bivona, Cammarata, Zungoli, Borgomezzavalle, Sambuca, Nulvi, Cantiano, Fabbriche di Vergemoli und Mussomeli. Mehr Infos zu den Städten erfährst du bei CNN.