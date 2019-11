iMessage: Tochter schreibt jahrelang an ihren toten Vater – plötzlich bekommt sie eine Antwort

Was für eine rührende Geschichte! Vor vier Jahren starb der Vater von Chastity Patterson aus den USA. Vier Jahre lang konnte sie nicht von ihrem toten Vater loslassen – und hielt über iMessage den Kontakt aufrecht.

Jeden Tag schrieb sie ihrem Vater eine Nachricht. Auch wenn sie wusste, dass er diese Nachrichten über iMessage niemals lesen würde, wollte sie ihn an ihrem Leben teilhaben lassen. Jeden Morgen und jeden Abend. So auch am vergangenen Freitag. Sie konnte nicht glauben, was plötzlich passierte.

iMessage: Nachricht vom toten Vater? Tochter wird plötzlich überrascht

Am Tag vor dem vierten Todestag, dem 25. Oktober, schrieb sie ihrem Vater. „Morgen wird wieder ein harter Tag“, tippt sie in den Messenger, „Es ist vier Jahre her, seit ich dich verloren habe, es vergeht kein Tag, an dem ich dich nicht vermisse.“

Dann lässt sie die vergangenen vier Jahre ohne ihren Vater Revue passieren. Sie habe das College absolviert. Sie habe sich verliebt, dann sei ihr Herz gebrochen worden. Doch sie sei eine starke Frau gewesen und eine neue Liebe kam in ihr Leben.

Doch vor der Hochzeit habe sie immer noch Angst, weil sie den langen Weg zum Altar alleine gehen muss.

„Hi Süße, ich bin nicht dein Vater“

„Ich treibe Mama immer noch jeden Tag in den Wahnsinn“ – wegen ihrer großen Klappe und ihrer Einstellung. „Ich möchte dir nur sagen: Ich liebe dich und ich vermisse dich wirklich“.

Plötzlich musste sie zweimal auf ihren Bildschirm schauen.

Erstmals nach vier Jahren erschien da plötzlich eine Nachricht vom Account ihres toten Vaters.

„Hi Süße, ich bin nicht dein Vater“, steht geschrieben. „Ich habe all deine Nachrichten in den vergangenen vier Jahren erhalten.“

-------------------------------------

Der Unbekannte schreibt, er würde sich über all die Nachrichten am Morgen und am Abend freuen. Denn: „Mein Name ist Brad und ich habe meine Tochter 2014 bei einem Autounfall verloren. Deine Nachrichten haben mich am Leben erhalten.“

Brad habe ihr schon immer antworten wollen, doch er wollte nicht das Herz der trauernden Tochter brechen.

„Es tut mir leid, dass du das durchmachen musst, aber – wenn es das besser macht – ich bin stolz auf dich.“

Auf Facebook teilte Chastity einen Screenshot der Nachricht und schreibt dazu: „Ich texte meinem Vater jeden Tag in den letzten vier Jahren, um ihn wissen zu lassen, wie mein Tag ist! Heute war mein Zeichen, dass alles okay ist und ich ihn ruhen lassen kann!“