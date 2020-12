Ikea wirbt für praktischen Weihnachtshelfer – doch die Kunden sind sauer! „Frechheit“

Puh, bald ist das große Geschenke verpacken wieder angesagt. Papier, Schleifen und Kleber werden dann wieder ausgepackt, die ein Jahr lang im Schrank verstaubten. Um mehr Ordnung zu schaffen, wirbt Ikea aktuell für einen praktischen Weihnachtshelfer. Doch das kommt gar nicht gut an.

Damit die Utensilien nicht einfach in den Schrank fliegen und durcheinandergeraten, gibt es bei Ikea einen Geschenkpapier-Behälter. Eine große Stoffbox mit Reisverschluss. Name: Skubb. Dort können Ikea-Kunden die restlichen Rollen, Schleifen und Co. aufbewahren, ohne das Risse und Knicke entstehen.

Ikea: Box heiß begehrt

Auf Facebook präsentiert Ikea den praktischen Weihnachtshelfer. Obwohl die Kunden begeistert davon sind, hagelt es mächtig Kritik. Grund: nicht lieferbar. Eine Kundin schreibt: „Ich verstehe das nicht. Vor Kurzem gab es die gleiche Werbung schon einmal, da war das Ding auch schon fast nirgends zu bekommen. Jetzt auch nicht.“

Ikea schreibt selbst unter dem Post: „In den allermeisten Regionen ist es bestellbar und die Anzeige müsste so aussehen.“ Dazu lädt das schwedische Möbelhaus einen Screenshot der Webseite hoch. Dort ist der Button „In den Warenkorb“ zu sehen.

Ikea: Wir haben den Test gemacht

Ein anderer Kunde erklärt daraufhin: „Man kann so ziemlich alle Artikel in den Warenkorb legen und wenn dann nach der Postleitzahl gefragt wird, geht es nicht. Absoluter Witz ist das.“

Diese Redaktion hat den Test gemacht und versucht, die Skubb-Box zu bestellen und nach Essen liefern zu lassen. Ernüchterung: „Lieferung zur Zeit nicht möglich. Bitte versuche es später noch einmal oder wähle Click & Collect“, bekommen wir als Rückmeldung.

Ikea-Box liefern lassen? Fehlanzeige! Foto: Screenshot ikea.de

Ok, vielleicht klappt es ja woanders. Einfach mal ausprobieren. Wir geben Postleitzahlen aus Berlin, Hamburg, München und weitere Städte an. Insgesamt 20 Stück. Immer wieder dieselbe Rückmeldung: keine Lieferung möglich.

Ikea: Es kommt noch schlimmer

Doch das ist noch nicht alles. Eine Kundin fällt vom Glauben ab, als sie die Höhe der Lieferkosten sieht: „Lieferkosten in selber Höhe wie der Artikel selbst kostet und wie immer keine Lieferung möglich. Es ist schon echt eine Frechheit.“

9,75 Euro wird auch bei uns als Liefergebühr angezeigt. Dafür könnte man in der Ikea-Filiale sogar eine zweite Box kaufen. Ein anderer Kunde findet das Produkt an sich toll und hat bisher kein vergleichbares gefunden. Er hat eine große Bitte an Ikea: „Nicht zu stark bewerben, wenn es nicht vor Ort oder lieferbar für alle Regionen ist!“ (ldi)

