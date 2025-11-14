Ikea-Kunden suchen verzweifelt beliebtes Produkt – es ist völlig verschwunden

Wenn in den Ikea-Märkten die Zeit für die Weihnachtsdekoration angebrochen ist, zünden viele Kunden wenig später zu Hause die gekauften Weihnachtskerzen an, packen die Lichterketten aus und dekorieren den Adventskalender in ihren vier Wänden. Und eben der ist ziemlich beliebt. Kein Wundern, denn dieser enthält nicht nur allerlei Schokolade, sondern auch mal Gutscheine.

Doch dieses Jahr werden viele Ikea-Fans dieses Deko-Mittel vergebens suchen – was ist passiert?

Verwirrung bei Ikea-Fans: Beliebter Adventskalender gestrichen

Weihnachten ohne Ikea-Adventskalender? Für viele Fans des schwedischen Möbelhauses ist das kaum vorstellbar. Doch in diesem Jahr bleibt das beliebte Öffnen der Türchen leider aus: Wie „Bild.de“ berichtet, wird der Ikea-Adventskalender 2025 in Deutschland nicht verkauft. Bisher lockte der Kalender nicht nur mit süßen Schoko-Überraschungen, sondern auch mit zwei Gutscheinen für das Möbelhaus – ein echter Vorweihnachts-Klassiker für viele. Wer in den letzten Jahren beim Weihnachtseinkauf in den Ikea-Markt schlenderte, schnappte sich neben Weihnachtsdeko oft auch gleich den Adventskalender.

Doch dieses Jahr heißt es: Pech gehabt! Auch auf der deutschen Website ist der Kalender offiziell aus dem Sortiment verschwunden. Ein Sprecher von Ikea-Deutschland erklärte gegenüber „Bild.de“: „Nach vielen erfolgreichen Jahren haben wir uns bewusst entschieden, den Kalender nicht fortzuführen. Uns ist bewusst, dass er für viele Kunden ein fester Bestandteil der Vorweihnachtszeit war, und wir verstehen, dass diese Entscheidung bei einigen zu Enttäuschung führen kann.“

Österreich und Schweiz: Hier gibt es den Kalender

Warum genau der Kalender verschwindet, bleibt also unklar. Doch ein kleiner Trost für alle Fans: In Österreich und der Schweiz wird er weiterhin angeboten – allerdings sind die Gutscheine nur in den jeweiligen Ländern gültig. Übrigens: Auch preislich hat sich in Österreich etwas getan: Dort kostet der Adventskalender nämlich ohne Treueprogramm in diesem Jahr 14,95 Euro, während er in Deutschland im letzten Jahr noch für 12,95 Euro zu haben war.

Für deutsche IKEA-Fans bedeutet das also: In diesem Jahr keine Schokolade, keine Gutscheine – und ein kleines Stück Vorweihnachtszauber bleibt aus.