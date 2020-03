Ikea überrascht mit DIESER Aktion – Kunden flippen aus: „Ein wichtiges Statement“

Jeder, der im Moment den Kontakt zu Menschen reduzieren kann, weil er von zu Hause aus arbeitet, ist wohl froh darum. Doch es gibt auch viele Menschen, die ihrer Arbeit trotz des Coronavirus weiterhin nachgehen müssen. Und es gibt Menschen, die wegen der dramatischen Umstände gerade besonders viel leisten müssen.

Ikea hat in dieser schwierigen Zeit mit einer Aktion überrascht, die viele Kunden begeistert.

Ikea sorgt für Überraschung

Am Dienstag entschied sich Ikea dazu, alle seine Filialen in Deutschland zu schließen. So soll wegen des Coronavirus verhindert werden, dass viele Menschen aufeinander treffen.

Damit zeigte das Möbelhaus Verständnis für die bedrohlichen Umstände. Und seine Mitarbeiter dürften dankbar für die vorläufige Schließung sein. Jetzt hat Ikea erneut bewiesen, wie sehr es die Gesundheit der Menschen schätzt.

Auf seiner Facebook-Seite veröffentlichte das Möbelhaus ein Foto von einem großen Banner, das vor dem Parkplatz der Ikea-Filiale in Augsburg hängt. Auf diesem steht: „Vom Supermarkt bis Krankenhaus. Was ihr gerade leistet, verdient Applaus. Vielen Dank für euren Einsatz. Euer Ikea Augsburg“

Den Spruch hat sich der Möbel-Riese vermutlich nicht selbst ausgedacht. Den bereits eine Ultra-Gruppierung des Sturm Graz bedankte sich diese Woche mit ähnlichen Transparenten beim Krankenhauspersonal ihrer Stadt. Ob die Fans wiederum Schöpfer des Slogans sind, ist unklar.

Vom Supermarkt bis zum Krankenhaus, was ihr gerade leistet verdient Applaus! Vielen Dank und tiefe Verneigung für euren unglaublichen Einsatz! 🙏👌#wirhaltenzusammen #corona #covid_19 pic.twitter.com/lT7aIrXs10 — Michael Stix (@stixmichael) March 16, 2020

Kunden können es kaum glauben

Das Statement begeistert tausende Kunden. Sie kommentieren zum Beispiel:

„Vielen lieben Dank. Werden weiterhin alles geben, dass jeder genug Lebensmittel bekommt.“

„Hab’ mich gerade bei meinem Postboten herzlich bedankt.“

„Ich hab der Treppenhausreinigungskraft auch danke gesagt. Auch diese Menschen setzen sich täglich Gefahren aus, damit wir gut leben können.“

„Nicht nur Applaus sondern sicherlich auch eine bessere Bezahlung.“

„Ikea, ihr seid super. Ein wichtiges Statement.“

Übrigens: Der Ikea-Onlineshop sowie die Kundenhotline sind weiterhin in Betrieb.