Ikea legt Kult-Produkt neu auf – doch für deutsche Kunden gibt es einen Haken

Jeder Mensch kennt Ikea – und so kennt auch jeder Mensch „Frakta“, die blaue große Einkaufstasche von Ikea. Einmal beim Einkauf in dem Möbelhaus mitgenommen, begleitet die große blaue Tasche viele Personen in unterschiedlichen Lebenslagen – auf Reisen, beim Umzug oder beim klassischen Einkauf.

Aufgrund ihrer Vielseitig- und Langlebigkeit hat die Ikea-Tasche längst Kult-Status erreicht. Solche Produkte sollte man eigentlich nicht verändern – doch Ikea hat den Allrounder jetzt noch besser gemacht.

Ikea: Blaue Tasche mit neuer Funktion

Jeder kennt sie, jeder hat sie bei sich im Schrank: Die blaue Ikea-Tasche gehört zu dem Möbelkonzern wie Köttbullar und kultige Werbung. Jetzt hat das schwedische Unternehmen den Klassiker grundlegend verändert und gewissermaßen auch verbessert.

Aus der blauen, leichten „Frakta“ wurde die gepolsterte, gemütliche „Resten Bag“. Die Tasche wurde mit flauschigem Stoff gefüllt, soll so „ultimativen Komfort“ bieten, wie es in dem dazugehörigen Werbevideo heißt. Sie ist also nicht nur Tasche, sondern auch gleichzeitig Kissen.

„Ein Ikea-Klassiker, neu erfunden für eine Rast“ („An Ikea Classic, reimagined for rest“) , nennt der Möbelkonzern die Idee. Doch für deutsche Kunden gibt es einen Haken: Die „Resten Bag“ gibt es ausschließlich in Singapur.

Kunden schauen in die Röhre

Grund dafür ist der Schlafmangel in dem Stadtstaat in Asien. Laut „Bild“ schläft hier nur jeder vierte Einwohner mehr als sieben Stunden pro Nacht, stattdessen wird viel in U-Bahnen auf dem Weg zur Arbeit oder nach Hause geschlafen. Die „Resten Bag“ kann dabei eine große Hilfe sein, wie auch das Werbeplakat zu dem Produkt zeigt.

Allerdings müssen auch Ikea-Fans in Singapur Glück haben, die begehrte Bag zu bekommen. Man kann sie nur ab Freitag (6. September) über ein Gewinnspiel auf der Instagram-Seite von Ikea Singapur bekommen.