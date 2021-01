Ikea: Tag der Jogginghose! Möbelgigant postet DIESES Angebot und begeistert die Kunden

Die schwedische Möbelhauskette Ikea erfreut sich in Deutschland bei Kunden großer Beliebtheit. Immer mehr Möbelhäuser entstehen und die Umsätze wachsen. Ikea erzielte im abgeschlossene Geschäftsjahr 2020 in Deutschland einen Einzelhandelsumsatz von 5,325 Milliarden Euro.

Der 21. Januar ist der Tag der Jogginghose! Den feiern nicht nur die unzähligen Menschen im Home Office, sondern auch Ikea. Dabei macht der Möbelriese den Ikea-Kunden ein Angebot, das begeistert.

2020 wurde die Jogginghose wohl so oft wie noch nie getragen. Wegen Corona sitzen viele zu Hause vorm PC anstatt im Büro. Warum also eine Jeans oder dergleichen anziehen? Auch Ikea, der eigentlich keine Kleidung verkauft, ist Fan.

Ikea: Wird der Bademantel die Jogginghose ablösen?

Auf der Ikea-Facebookseite nutzt das schwedische Möbelhaus diesen „Feiertag“, um auf ein anderes Produkt aufmerksam zu machen. Die Kunden nehmen es mit viel Humor. Ikea schreibt: „Jogginghosentage hatten wir 2020 genug. Wie wär's 2021 mal mit Bademantel?“

Ikea postet ein Bademantel-Angebot für Kunden. Foto: imago images / agefotostock

Dazu stellt Ikea ein Bild von zwei zusammengefalteten Bademänteln auf einem Hocker vor einer Badewanne. Es handelt sich um den Rockan Bademantel, den es für 29,99 Euro bei Ikea gibt.

Darüber steht die Frage: „Was wohl Karl Lagerfeld dazu sagen würde?“ Ein Kunde weiß die Antwort: „Der dreht sich im Grabe um.“ Denn der im Februar 2020 verstorbene Modezar sagte 2012 bei der Talkshow von Markus Lanz einen Satz, der vielen noch im Gedächtnis blieb: „Wer eine Jogginghose trägt, hat die Kontrolle über sein Leben verloren.“

---------------

Das ist Ikea:

1943 in Schweden gegründet

Weltweit 433 Filialen

Verschiedene Franchisenehmer betreiben Ikea-Filiale in einzelnen Ländern

211.000 Mitarbeiter weltweit

38.8 Milliarden Euro Umsatz im Jahr 2018

Ikea Deutschland 5 Milliarden Euro Umsatz im Jahr 2018

---------------

Ob Lagerfeld auch so zu Bademäntel stand? Das ist nicht bekannt. Er starb im Alter von 85 Jahren in einem Krankenhaus in Paris.

Ikea-Kunde hat Angst um Paketfahrer

Ikea jedenfalls findet: 2021 sollte das Jahr der kuscheligen Jacken für zu Hause werden. Und die Kunden sehen das anscheinend ganz genauso. Kommentar: „Genau, Bademantel hat Stil. Der Meinung wäre sicher auch der Karl.“

Ein weiterer Kunde witzelt: „Bademantel-Meetings sind ganz groß im Kommen. Jetzt fehlen nur noch die Lockenwickler.“

Angst, dass das Bademäntel auch bei einigen nicht so gut ankommen könnten, hat dieser Kunde: „Ikea, ich zweifle, ob das die Paketfahrer als gute Idee befürworten. Lasst euch das nochmal detailliert! durch den Kopf gehen.“

---------------

---------------

Weitere Kommentare: „Wer einen Bademantel trägt, hat die Kontrolle über seine Jogginghose verloren“; „Mein Ikea kennt mich, unser 2020 bestand doch schon aus Bademantel.“

Übrigens: Am 25. Mai ist Tag des Bademantels. Vielleicht gibt es bis dahin Jogginghosen bei Ikea? Die Kunden dürfen gespannt sein. (ldi)

