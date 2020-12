Ikea stellt Katalog ein – jetzt kommen diese Nachrichten ans Licht

Diese Nachricht hat am Montag die Ikea-Fans erschüttert: Der Katalog wird eingestellt. Nie wieder zu Hause oder unterwegs durch die Seiten blättern und sich von Ikea inspirieren lassen, das eigene Heim zu gestalten. Nach 70 Jahren ist Schluss. Doch jetzt kommen diese Nachrichten ans Licht.

Ende August war für Ikea-Kunden immer die schönste Zeit. Denn dann erschien der neue Katalog. Dass sie 2020 jedoch den letzten in den Händen halten würden, hätten die Fans wohl nicht gedacht.

Ikea: Hättest du das gewusst?

Auf 32 Sprachen erschien die „Bibel“ für Anhänger des schwedischen Möbelhauses in 69 Versionen ganze 200 Millionen Mal 2016 – das Spitzenjahr des Kataloges. Vier Jahre später folgt das Aus. Grund sei das Kaufverhalten der Ikea-Kunden. Viele seien nur noch digital unterwegs (Wir berichteten).

So sah der erste Ikea-Katalog in Deutschland aus. Er ist 1974 erschienen. Foto: Inter IKEA Systems B.V.

Ikea setzt zudem mehr auf Nachhaltigkeit, nicht nur bei den Möbeln. Was das schwedische Unternehmen für die nächsten zehn Jahre außerdem plant, kannst du hier nachlesen <<<<

Der Katalog hat aber eine wirklich interessante Reise hinter sich. Diese Fakten, die „Bild“ herausgesucht hat, kanntest du bestimmt noch nicht.

Wusstest du, dass die erste Ausgabe 1950 erschien und gerade einmal 16 Seiten hatte? In dem Ikea-Katalog waren keine Möbel abgebildet. Dafür aber Handtaschen, Kugelschreiber und ein Wasserkocher.

----------

5 Fakten über den Ikea-Katalog:

1951: Ingvar Kamprad stellte den ersten Ikea-Katalog selbst zusammen. Auf dem allerersten Katalogumschlag war der MK-Flügelstuhl in brauner Polsterung abgebildet. Gedruckt und verteilt in 285.000 Exemplaren im südlichen Teil Schwedens, 68 Seiten. Auf Schwedisch.

1998: Erster Katalog „Ikea im Büro“ im Internet, der eine Sonderausgabe war, die nur Möbel für Unternehmen/Büros zeigte. In diesem Jahr war es das Ziel, den gesamten Katalog online zu präsentieren, aber aufgrund der Komplexität der IT-Systeme wurde die Einführung verschoben.

2000: Lancierung einer gedruckten und einer digitalen Version des IIkea-Katalogs.

2001: Zum ersten Mal in der Geschichte von Ikea wird der E-Commerce in Schweden und Dänemark eingeführt.

2016: In seinem Spitzenjahr wurde der Ikea-Katalog in einer Auflage von 200 Millionen Exemplaren, in 69 verschiedenen Versionen, 32 Sprachen und an mehr als 50 Märkte verteilt.

----------

Ein Jahr später bestand der Ikea-Katalog aus 68 Seiten. Auf Seite 32 wurde ein fertig eingerichtetes Zimmer abgebildet. Ein Konzept, dass Ikea auch heute noch erfolgreich verfolgt. So auch in Eching bei München. Denn dort eröffnete 1974 die erste Filiale in Deutschland. Heute gibt es sogar 54 Stück.

Und so sah der letzte Ikea-Katalog in Deutschland aus. Foto: Inter IKEA Systems B.V.

Ebenfalls im Jahre 1974 erhält der Ikea-Katalog zum ersten Mal ein alphabetisches Inhaltsverzeichnis – von A („Accenten", zu Deutsch: Akzente) bis Ö („Överkast“, zu Deutsch: Tagesdecke). Fünf Jahre später wird das erste Mal das legendäre Billy-Regal abgebildet. Heute werden davon etwa 40 Millionen Stück in 50 Ländern verkauft.

Ikea: Hellmuth Karasek kritisiert Katalog

1997 geht die Website www.ikea.com an den Start. Das Todesurteil für den Ikea-Katalog. Denn der Online-Handel wächst immer weiter, 45 Prozent alleine im letzten Jahr.

------------------------------

Mehr News zu Ikea:

Ikea setzt auf neues Konzept – Mitarbeiter in großer Sorge „Wir erkennen unser Ikea nicht wieder“

Ikea: Irre Aktion für Kunden zum „Black Friday“-Wochenende – mit deinen alten Möbeln kannst du jetzt Geld verdienen

Ikea: Achtung! Wenn du online bestellst und HIER lebst, musst du mit Problemen rechnen

------------------------------

Selbst Literaturkritiker Hellmuth Karasek interessierte sich für den Katalog. 2016 sagte er, er sei ein „möblierter Roman“, „vollgemüllt mit Gegenständen“, so „Bild“.

Und hier noch eine interessante Info, die allerdings nicht den Katalog betrifft: Jeder zehnte Westeuropäer soll in einem Ikea-Bett gezeugt worden sein. Bei den Briten soll es sogar jeder Fünfte sein. (ldi)

+++ Ikea-Kundin sieht rot: „Einzug ins neue Haus verzögert sich aufgrund eurer Inkompetenz!“ +++

Schon gewusst? Ikea will einen weiteren Schritt in Richtung gesunder Ernährung machen. Ab 2021 bekommst du im Restaurant jetzt DIESE neuen Gerichte. Hier liest du mehr <<<