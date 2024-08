Ikea: Kundin sucht verzweifelt – Möbelkette sorgt für bittere Enttäuschung

Wer eine Filiale von Ikea betritt, kommt in der Regel nicht wieder heraus, ohne etwas gekauft zu haben. Der Möbel-Riese führt aber auch einen Online-Shop, in welchem Kunden nach Herzenslust stöbern können. Doch dass man nicht immer alles bekommt, was man sich wünscht, musste jetzt eine Kundin erfahren.

Wer auf der Suche nach Möbeln ist, der ist bei Ikea gut aufgehoben. Und neuangeschaffte Möbel müssen auch zu der restlichen Einrichtung oder aber auch zu der Wandfarbe daheim passen. Deswegen gibt es sie meist in mehreren Farbausführungen. Die Betonung liegt auf „meist“. Denn eine Kundin musste jetzt das genaue Gegenteil erfahren. Ikea sorgte bei ihr für eine bittere Enttäuschung.

Ikea-Kundin sucht verzweifelt nach bestimmten Möbelstück

In den sozialen Netzwerken wandte sich die Frau an das schwedische Möbelhaus: „Ihr führt die Serie ‚Songesand‘, es soll sie in den Farben Weiß und Braun geben, aber es ist immer nur möglich sie in Weiß zu kaufen. Ich suche die Kommoden immer vergeblich in Braun“, lautete der Hilferuf der Kundin. Dazu postete sie ein Foto der von ihrer gewünschten Kommode.

„Und was mich am meisten wundert, ihr bietet die 3er-Kommode in Schweden und den USA als 6er-Kommode und diese ist in Deutschland gar nicht in den Einrichtungshäusern zu bekommen. Dabei hätte ich diese so gerne“, hieß es weiterhin von der Kundin.

Ikea hat schlechte Nachrichten

Doch das Möbelhaus musste seine Kundin bitter enttäuschen – die Kommode gibt es in Deutschland nur in der Farbe Weiß. Seit Juli suchen Kunden sie in Deutschland in der Farbe Braun vergeblich. „Die Kommode mit den sechs Schubladen wird es in Deutschland erstmal gar nicht geben“, hieß es dazu noch.

Mehr Themen und News haben wir hier für dich:

Und tatsächlich: Wer in der Suchleiste bei Ikea „Songesand“ eingibt, bekommt lediglich die weiße Kommode ausgespuckt. Und auch in der Ausführung mit sechs Schubladen ist die Kommode dort nicht zu finden. Allerdings mit vier Schubladen. Die „Songesand“-Serie beinhaltet außerdem unter anderem ein Bett und einen Ablagetisch. Doch das wird für die Kundin wohl nur ein schwacher Trost sein…