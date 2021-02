Ikea: Kunden stürzen sich auf DIESES Produkt – der Grund ist eindeutig

Die schwedische Möbelhauskette Ikea erfreut sich in Deutschland bei Kunden großer Beliebtheit. Immer mehr Möbelhäuser entstehen und die Umsätze wachsen. Ikea erzielte im abgeschlossene Geschäftsjahr 2020 in Deutschland einen Einzelhandelsumsatz von 5,325 Milliarden Euro.

Durch Corona sind viele Arbeitnehmer gezwungen, viel Zeit zu Hause zu verbringen. Und darunter sind wohl auch etliche Ikea-Kunden. Und bei ihnen ist besonders ein Möbelstück extrem begehrt.

Bei Ikea reißen sich die Kunden um ein ganz spezielles Produkt. Foto: IMAGO / Tim Oelbermann

Doch was verkauft Ikea in diesen Zeiten besonders häufig? Die Chefin von Ikea Schweiz gewährt einen Einblick in die Zahlen.

Ikea: Alle wollen Home-Office-Möbel

Dabei entpuppte sich in einem unserer Nachbarländer vor allem ein Produkt als Verkaufsschlager. „Höhenverstellbare Tische gehen weg wie warme Semmeln“, sagte die Schweizer Ikea-Chefin Jessica Anderen in einem Interview mit der Luzerner Zeitung.

Verständlich. Immerhin bringt zeitweises Arbeiten im Stehen auch am heimischen Schreibtisch etwas Abwechslung in die achtstündige Home-Office-Schicht. Und auch der Rücken dankt es einem, wenn man nicht nur stundenlang im Drehstuhl fläzt.

------------------------

Das ist Ikea:

1943 in Schweden gegründet

Weltweit 433 Filialen

Verschiedene Franchisenehmer betreiben Ikea-Filiale in einzelnen Ländern

211.000 Mitarbeiter weltweit

38.8 Milliarden Euro Umsatz im Jahr 2018

Ikea Deutschland 5 Milliarden Euro Umsatz im Jahr 2018

------------------------

Höhenverstellbare Schreibtische waren vor allem bei Schweizer Ikea-Kunden sehr beliebt. (Symbolbild) Foto: IMAGO / Westend61

Doch setzen sich die höhenverstellbaren Home-Office-Schreibtische auch in Deutschland durch? Wir haben bei Ikea nachgefragt.

Schreibtisch-Trend auch in Deutschland?

„Von Beginn der Pandemie an haben wir gesehen, dass das eigene Zuhause für die Menschen wichtiger wurde, da sie zum einen mehr Zeit dort verbringen, zum anderen aber auch deutlich mehr Funktionalitäten darin vereinen wollen“, teilte Ikea-Sprecherin Claudia Seibert auf Anfrage unserer Redaktion mit.

------------------------

Mehr News zu Ikea:

Ikea-Hammer! Diese Neuerung plant das Möbelhaus – vor allem SIE können sich freuen

Ikea-Kundin will Online-Shop nutzen – bei DIESER Anzeige fällt sie vom Glauben ab: „Was stimmt mit euch nicht?“

Ikea nimmt dieses beliebte Lebensmittel aus dem Sortiment – es könnte giftig sein

Ikea-Kundin schlägt sich halbe Nacht für Bestellung um die Ohren und wird bitter enttäuscht

------------------------

Dazu gehörten sowohl Schreibtische und weitere Büromöbel, aber eben auch Produkte für den Outdoor-Bereich.

Ein Trend also, der nicht nur in der Schweiz derzeit angesagt ist.

Ikea: Kunden meckern über „Click & Collect“-Gebühr – Möbelriese erklärt Änderung im Lockdown

Wegen des Lockdowns sorgt ein Thema bei Ikea-Kunden derzeit ebenfalls für große Diskussionen. Die 'Click & Collect'-Gebühr. Nun hat der Möbelriese Stellung bezogen und gleich noch eine Änderung bekannt gegeben.

Welche das ist? Das erfährst du hier >>>