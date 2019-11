Vor Ikea in Frankfurt wurde ein Geldbote überfallen.

Ikea: Schüsse vor Möbelhaus in Frankfurt – Geldbote schwer verletzt

Schüsse vor Ikea in Frankfurt! Ein 56-jähriger Geldbote soll dabei schwer verletzt worden sein. Der Täter befindet sich auf der Flucht. Darüber berichtet die Hessenschau.

Als der Geldbote mit einer Kassette an Scheinen das Ikea-Möbelhaus in Frankfurt Nieder-Eschbach am Samstagmittag verließ, soll er von dem noch unbekannten Täter angegriffen worden sein. Es sei zu einem Schusswechsel gekommen.

Die Spurensicherung der Polizei hat vor Ort ihre Arbeit aufgenommen. Foto: Frank Rumpenhorst / dpa

Nach dem Raubüberfall konnte der Täter mit der Beute fliehen. Wie hoch die gestohlene Summe war, konnte die Polizei nicht sagen. Die Polizei fahnde derzeit nach dem Täter, so die Hessenschau.

So wird der Täter beschrieben:

Er soll einen weißen Kapuzenpullover getragen haben

Der Mann hatte eine schwarze Jogginghose an

Die Ermittler sperrten den Tatort ab. Das Geschäft laufe aber weiter. Ikea wurde am Samstag nicht geschlossen. (js)