Ikea: Rapperin Loredana giftet gegen Möbel-Giganten! „Ikea: Müll“

Zugegeben, nicht immer lässt sich das neue Möbelstück von Ikea gleich problemlos beim ersten Versuch zusammenbauen. Manchmal fehlt eine Schraube, manchmal wollen die einzelnen Teile trotz gewissenhaften Arbeitens einfach nicht zusammenpassen.

Ein Problem, das anscheinend auch prominente Ikea-Fans bestens kennen, denn bei einer Rapperin wurde das nun auf die Spitze getrieben. Mit einer giftigen Wutrede in Richtung Ikea will sie ihr Problem lösen – doch das führt nur zu noch mehr Stress...

Ikea: Rapperin mit krasser Ansage gegen das Möbelhaus – das steckt dahinter

Konkret geht es um den neuen Ikea-Schrank der Schweizer Rapperin Loredana (25). Vor etwa einem Monat lieferten Mitarbeiter ihr das neue Möbelstück nach Hause, doch es gab ein Problem.

Stress mit Ikea: Rapperin Loredana hat Probleme mit ihrem neuen Schrank – und stänkert mächtig gegen den Möbelschweden. Foto: imago images / Revierfoto

„Die haben den gebracht, aber die haben den nicht aufgebaut, obwohl ich das bezahlt habe, dass die das aufbauen“, empört sich die 25-Jährige in einer Instagram-Story.

Kundenservice baut Möbel auf, doch dann kommt alles anders als erwartet

Was also tun? Loredana hakt hartnäckig beim Kundenservice nach. Das Ganze stellte sich als technischer Fehler heraus, rund eine Woche später schickte das Möbelhaus Mitarbeiter an ihre Adresse, die das Möbelstück aufbauen.

Doch damit findet ihre Odyssee kein Ende. „Dann bin ich so nach unten gegangen, hab meinen Kleiderschrank angeguckt und jetzt fehlen einfach die Lichter und Glasplatten“, empört sich die Rapperin.

Loredana mit Wutrede: „Müll“

Also wieder in die Kundenhotline klemmen – doch die haben anscheinend nur wenig Lust, sich mit Loredanas Problem auseinanderzusetzen: „Ich versuch' sie die ganze Zeit anzurufen, die gehen einfach nicht ran.“

Deswegen zieht die 25-Jährige ein verbittertes Fazit: „Auf jeden Fall: Ikea Cöp, Scheiße, Kacke, Müll.“ Damit auch die verantwortliche Ikea-Filiale in der Schweiz Bescheid weiß, markiert Loredana sie fleißig in der wutentbrannten Instagram-Story.

Das hat anscheinend Wirkung gezeigt: Die Ikea-Filiale soll sich inzwischen bei der Rapperin gemeldet und den Fehler korrigiert haben. Endlich wieder Ordnung in Loredanas Kleiderschrank! (vh)