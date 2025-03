Ikea verschenkt Produkte an Kunden – doch sie müssen dafür etwas Intimes tun

Möbelriese Ikea ist nicht nur für seine Produkte mit sperrigem Namen bekannt, sondern auch für innovative Kunden-Aktionen. Oft können Verbraucher zu bestimmten Jahreszeiten oder Festtagen viel Geld sparen, wenn sie bei Ikea einkaufen – bei dem neusten Clou gibt es Ikea-Stücke allerdings ganz umsonst.

In drei deutschen Städten haben Ikea-Fans die Möglichkeit, gratis Produkte abzustauben. Dafür wird sich der ein oder andere aber überwinden muss, denn ganz ohne Gegenleistung funktioniert die Aktion nicht.

Ikea fordert Kunden zum Gähnen auf

Reisenden in Hamburg-Altona, Köln und Düsseldorf dürfte die neuste Innovation von Ikea vielleicht schon aufgefallen sein. Seit Montag (10. März) stehen an den dortigen Hauptbahnhöfen blaue Kästen, auch „Ikea Schlafomat“ genannt.

Im Gegensatz zur sonstigen Hektik an Knotenpunkten wie Bahnhöfen sollen sich die Menschen im „Schlafomat“ um ihr Wohlbefinden kümmern. Während der Wartezeit auf den Zug können sich die Reisenden in dem blauen Kasten mit kurzweiligen Spielen ablenken oder sogar ein gratis Ikea-Produkt bekommen – wenn sie sich überwinden, sich selbst beim Gähnen zu fotografieren.

Der Deal ist einfach: Man stellt sich auf den eigens dafür entwickelten Fotospot, simuliert das Gähnen oder tut es tatsächlich – im besten Fall mit offenem Mund – und entsperrt dadurch den „Schlafomat“. Als Belohnung darf der Gähnende ein Gratis-Produkt für eine erholsame Weiterreise mitnehmen. Zur Auswahl stehen unter anderem Nackenkissen, Schlafmasken oder kleine Snacks.

Ikea-Aktion geht nur wenige Tage

Wer Interesse an den Ikea-Goodies hat, sollte nicht lange fackeln. Die „Schlafomaten“ stehen nur bis einschließlich Samstag (15. März) an den Bahnhöfen in Hamburg und NRW. Laut Mitteilung von Ikea sind die blauen Kästen von Montag bis Donnerstag von 7 bis 17 Uhr geöffnet, am Freitag und Samstag von 12 bis 22 Uhr.

Einen guten Zweck soll die Aktion übrigens nicht nur für Reisende und Ikea-Fans haben. Wie der Konzern angibt, werden die übrig gebliebenen Produkte am Ende der Aktion den jeweiligen Bahnhofsmissionen gespendet.