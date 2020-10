Ikea: Möbelhaus nimmt DIESES beliebte Alltagsprodukt aus dem Sortiment

Wenn Ikea ein beliebtes Produkt aus dem Sortiment nimmt, ist der Aufschrei in der Regel groß.

Im Oktober ist es wieder soweit, erneut muss ein Artikel den Katalog verlassen. Doch diesmal sorgt die Streichung bei Ikea nicht für den großen Aufschrei, sondern für Lob an das Unternehmen.

Ikea streicht dieses beliebte Produkt – doch es gibt schon eine Alternative

Schließlich müssen die Fans sich diesmal nicht von einem Klassiker des schwedischen Möbelhauses verabschieden, sondern um einen wahren Allrounder, der allerdings inzwischen in die Jahre gekommen ist: die Alkali-Batterie.

Laut Ikea nutzen rund 95 Prozent der Menschen in Deutschland Batterien im Alltag, etwa in der Fernbedienung oder in der mobilen Fahrradbeleuchtung. Die Nutzung von Alkali-Batterien sei jedoch „teuer und abfallintensiv“, schreibt das Unternehmen in einer Pressemitteilung.

Alkali-Batterien findest du bald nicht mehr in den Ikea-Einrichtungshäusern. Foto: imago images

+++ Ikea: Kunde geht ins Möbelhaus und macht was Dreistes – er ist kein Unbekannter +++

Ikea schmeißt Batterien aus dem Sortiment – doch die Schweden bieten eine Alternative an

In den Warenhäusern präsentiert Ikea stattdessen schon den neuen Weg, der laut Angaben des Unternehmens umweltfreundlicher sein soll: Die wiederaufladbare Batterie „Ladda“, die bis zum 500 Mal mit neuer Energie versorgt werden kann.

Der Naturschutzbund (NABU) begrüßt diesen Schritt. „Allein in den vergangenen zehn Jahren hat sich die Menge an verkauften Batterien in Deutschland um 50 Prozent gesteigert“, mahnt Jörg-Andreas Naber, Präsident des Naturschutzbundes.

+++ Ikea: Kundin hat Küche schon fast aufgebaut, da verliert sie völlig die Nerven +++

„70 Prozent davon sind immer noch Einwegbatterien, dass sind enorme Mengen, die man leicht durch wiederaufladbare Akkus ersetzen und damit Rohstoffe einsparen kann. Deshalb begrüßen wir, dass Ikea voranschreitet und das Batterie-Sortiment auf Akkus umstellen wird“, so Krüger.

Wiederaufladbare Batterie schont nicht nur die Umwelt

Laut Ikea profitiere die Natur bereits nach den ersten zehn Aufladungen der wiederverwendbaren Batterien:

Nach zehn Ladevorgängen seien die Treibhausgasemissionen der neuen Batterie niedriger als bei der Verwendung der herkömmlichen Alkali-Batterien

Nach etwa 50 Ladevorgängen seien die gesamten Umweltauswirkungen niedriger einzustufen als beim herkömmlichen Modell

Die Ladda-Akkus können bis zu 500 Mal aufgeladen werden und vergrößern damit die Abfalleinsparungen je nach der Anzahl ihres Einsatzes

--------------------

Mehr Themen:

Ikea: Völlige Umstellung für Kunden! DAS soll es bald beim Möbelriesen geben

Ikea: Kunde bestellt online – als er das Paket öffnet, ist er stinksauer: „Miserabler Service“

Ikea: Kundin kauft DIESES beliebte Produkt und wird enttäuscht – „Das haben wir ja noch nie gehört“

--------------------

Nicht nur der Umwelt, sondern auch dem Verbraucher soll „Ladda“ Vorteile bringen: „Im Laufe der Zeit lassen sich damit erhebliche Einsparungen erzielen“, sagt Caroline Reid, Nachhaltigkeitsmanagerin bei Ikea, im Hinblick auf die Geldbörse des Kunden.

Die Kunden nehmen die Neuerung positiv auf. „Erfreulich“, lobt ein Nutzer den Tweet des Unternehmens.

Übrigens: Die zu der „Ladda“-Batterie passenden Ladegeräte mit den Namen „Kvarts“ und „Tjugo“ kannst du ebenfalls in dem Möbelhaus kaufen. (vh)