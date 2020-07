Ikea plant ausgerechnet DAS – schon ab 1. August können Kunden...

Ikea verändert einen Klassiker in seinem Sortiment. Doch andere Versuche in diese Richtung scheiterten bisher.

Für viele Kunden gehört er zum Möbeleinkauf bei Ikea einfach fest dazu: Der Besuch in den Restaurants des Einrichtungshauses.

Dabei ganz oben auf der Beliebtheitsliste: Köttbullar. Doch ausgerechnet bei den leckeren Fleischbällchen, von denen jährlich bei Ikea über eine Milliarde verkauft werden, legt der Möbelriese nun Hand an – obwohl ein ähnliches Vorhaben vor einigen Monaten gründlich in die Hose ging.

Ikea: Ab August gibt es fleischlose Fleischbällchen im Möbelhaus

Ab dem 1. August ist es soweit: Neben den Köttbullar erscheint eine neue Variante des Klassikers auf den Tellern der Ikea-Restaurants – der Plantbullar. Und wie der Name schon andeutet, handelt es sich dabei um ein komplett fleischloses Bällchen.

Nachhaltiger Genuss, der auch Fleischesser überzeugt - #IKEA bringt im August mit dem #PLANTBULLAR erstmals eine pflanzliche #KÖTTBULLAR Variante auf den Markt. Alle Infos unter https://t.co/7JauFvPWg5 pic.twitter.com/GPtGA9Ws0n — IKEA_Deutschland (@IKEA_Presse) July 16, 2020

Wie Ikea mitteilt, kommt der Plantbullar „komplett ohne tierische Inhaltsstoffe aus und setzt stattdessen auf eine Kombination aus Erbsenprotein, Hafer, Äpfeln sowie Kartoffeln“. Die pflanzlichen Bällchen sollen genauso wie der Fleischklassiker mit Kartoffelpüree, Erbsen, Preiselbeeren und Rahmsoße angeboten werden – allerdings zu einem niedrigeren Preis.

Das ist Ikea:

Ikea ist ein Möbelhaus aus Schweden

Ikea gibt es seit 1943

Mit gerade einmal 17 Jahren gründete Ingvar Kamprad Ikea

Etwa 208.000 Menschen arbeiten dort (Stand 2018)

Mit dieser veganen Köttbullar-Variante will Ikea auch in seinem Lebensmittelangebot auf mehr Nachhaltigkeit setzen, verkündet Geschäftsführer Dennis Balslev in einer Pressemitteilung. Das erklärte Ziel von Ikea sei es zwar, die Menge der verkauften Köttbullar zu reduzieren – doch gleichzeitig müsse „niemand auf das Fleischbällchen-Erlebnis verzichten“. Geschmack und Konsistenz des Originals sollen auch in der pflanzlichen Variante bestehen bleiben.

Vegan-Panne bei Ikea

Ob es Ikea mit den Plantbullar endlich schafft, erfolgreich ein veganes Gericht anzubieten? Der letzte Versuch ging gründlich daneben. Im Januar bot Ikea eine vegane Variante des beliebten japanischen Gerichts Midori Teriyaki an – doch dabei unterlief dem Unternehmen ein grober Fehler.

Denn in der Gemüse-Mischung des Gerichts soll tatsächlich Milch enthalten gewesen sein, wodurch sich viele vegane Kunden hintergangen fühlten.

In den Ikea-Restaurants werden jedoch bereits seit längerem auch erfolgreich vegane Produkte angeboten: Gemüsebällchen, vegane Hot Dogs, veganes Softeis und sogar veganer Kaviar. (at)