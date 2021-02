Ikea: Zoff bei Kunden und es geht diesmal nicht um „Click & Collect“ – „Frechheit“

Die schwedische Möbelhauskette Ikea erfreut sich in Deutschland bei Kunden großer Beliebtheit. Immer mehr Möbelhäuser entstehen und die Umsätze wachsen. Ikea erzielte im abgeschlossene Geschäftsjahr 2020 in Deutschland einen Einzelhandelsumsatz von 5,325 Milliarden Euro.

Die Diskussion um die „Click & Collect“-Zusatzgebühr von Ikea in Höhe von zehn Euro hat schon nach kurzer Zeit das Potential zum meist diskutierten Thema im Jahr 2021, zumindest bei den Kunden des Möbelhausgigangten Ikea. Ihre Kritik taucht einfach immer wieder zwischen den Kommentaren auf.

Ikea gerät aktuell häufiger in die Kritik. Diesmal jedoch nicht wegen „Click & Collect“. Foto: imago images/Pius Koller

Aktuell wollte Ikea passend zu dem Temperaturumschwung den Frühling einläuten und die vielfältige Auswahl der Pflanzen den Kunden schmackhaft machen. Doch die, von manchen als lästig angesehene Gebühr, kommt wieder zur Sprache. Aber das ist nicht alles, was den Kunden stört.

Ikea: Die „Click & Collect“-Diskussion geht weiter

Ikea möchte den Frühlingsstart für viele erleichtern und wirbt aktuell mit seinen Pflanzen. In einem Facebook-Beitrag kündet das schwedische Möbelhaus an: „Zeit für Frühlingsgefühle! Das geht am schnellsten mit frischen Pflanzen in der Wohnung. Unsere große Auswahl an Topfpflanzen lässt sich jetzt bequem per 'Click & Collect' bestellen.“

Autch, da war es schon wieder: Das Ikea-Unwort des Jahres „Click & Collect“. Viele sehen es nicht ein, dafür diese Gebühr zu zahlen. Eine Frau schreibt beispielsweise: „Fürs Zusammenstellen meines Krimskrams, den ich brauche, werde ich kein extra Geld bezahlen.“ Andere Kunden bezeichnen die Gebühr sogar als „dreist“ oder als „Frechheit“. Aber dass diese Zusatzgebühr viele Gemüter erzürnt, haben die meisten ja schon mitgekriegt. Viele wissen aber gar nicht, wieso sich das Möbelhaus dazu entschlossen hat, >>> hier kannst du die Hintergründe erfahren.

Die „Click & Collect“-Gebühr von Ikea sorgt gerade für ordentlich Ärger (Symbolbild). Foto: imago images/Rupert Oberhäuser

Aber nun entfachte sich eine neue Diskussion auf Facebook. Ikea wirbt seit geraumer Zeit für das Thema Nachhaltigkeit. Da fragt sich plötzlich eine Kundin wie nachhaltig beziehungsweise regional die Pflanzen, die Ikea anwirbt, überhaupt sind: „Mich würde interessieren von wo ihr eure Grünpflanzen bezieht. Gerade die nicht einheimischen und wie diese angebaut werden. Kann man das eventuell auf eurer Homepage oder so nachvollziehen bzw. nachlesen?“

Ikea-Kunden wundern sich über Ursprung der Pflanzen

Die Kundin bekommt tatsächlich eine Antwort von dem Social-Media Verantwortlichen von Ikea: „Wir versuchen unsere Grünpflanzen so lokal wie möglich zu beziehen, deshalb werden sie hauptsächlich in derselben Region produziert, in der sie dann auch verkauft werden. Für Europa wird die Mehrheit unserer Pflanzen in den Niederlanden, Belgien, Dänemark und Deutschland angebaut.“

Ikea bietet seinen Kunden Pflanzen zum Frühling an. Foto: imago images/Norbert Schmidt

Diese Antwort befriedigt anscheinend nicht alle. Viele reagieren ziemlich ironisch auf diese Antwort. Eine Frau schreibt beispielsweise „sehr regional“ und schickt einen lachenden Smiley hinterher. Eine andere stellt den Werbebeitrag an sich in Frage: „Man sollte nicht mit regionaler Pflanzenkultur werben, wenn zehn Prozent aus Deutschland kommt, oder?“

Ikea: Sind die Pflanzen wirklich regional?

Wo die Dame ihre Statistiken bezieht, verrät sie leider nicht. Andere verteidigen aber auch das Möbelhaus: „Na ja, sollen die Pflanzen für Köln aus Köln kommen und die für Ikea Berlin aus Berlin?“

Dabei entsteht am Ende auch noch eine Diskussion über den Regionalitätsbegriff an sich. Aber da es sich bei den Herkunftsländern der Pflanzen schließlich um Nachbarländern von Deutschland handelt, wäre ein energieschonender Transport via Zugverkehr zumindest möglich. Das wäre dann auch nachhaltiger als ein Import aus Südamerika.

Wenigstens haben die Kunden in dieser kurzen Diskussion die „Click & Collect"-Gebühr vergessen.