Ikea: Pestizid in Produkt entdeckt! Möbelhaus stoppt weltweiten Verkauf

Der Möbelriese stellt weltweit den Verkauf des Mehrkorn-Knäckebrots „Flerkorn“ ein. Das teilte eine Ikea-Sprecherin am Mittwoch mit.

Man habe sich Ende Dezember entschlossen, den Verkauf des Knäckebrots „Flerkorn“ in der 250-Gramm-Packung in allen Ikea-Märkten weltweit zu stoppen, so Ikea auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur. Zuvor hatten skandinavische Medien über die Maßnahme berichtet.

Der Verkaufsstopp sei mit der zuständigen Behörde im Ikea-Heimatland Schweden vereinbart worden. Die Entscheidung der Behörde gelte für alle EU-Märkte.

Der Ikea-Sprecherin zufolge enthielt das Produkt eine geringe Menge an Sesamsamen, die möglicherweise Rückstände eines Pestizids aufwiesen, das wiederum das Gas Ethylenoxid enthält.

Ikea: „Keine Gesundheitsgefahr für Verbraucher“

Eine Gefahr für die Gesundheit der Verbraucher bestehe laut Ikea nicht. Berichte, dass Kunden negative gesundheitliche Folgen durch den Verzehr beobachtet hätten, habe das Unternehmen nicht erhalten.

Das Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR) wies jedoch im Dezember 2020 daraufhin, dass Ethylenoxid erbgutverändernd und krebserzeugend sei: „Einen Richtwert ohne Gesundheitsrisiko gibt es somit nicht.“ (at, mit dpa)