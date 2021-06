Ikea: „Wir haben Angst“ – Mitarbeiter wegen geplanten Änderungen in Sorge

Die schwedische Möbelhauskette Ikea erfreut sich in Deutschland bei Kunden großer Beliebtheit. Immer mehr Möbelhäuser entstehen und die Umsätze wachsen. Ikea erzielte im abgeschlossene Geschäftsjahr 2020 in Deutschland einen Einzelhandelsumsatz von 5,325 Milliarden Euro.

Job-Angst bei Ikea!

Weltweit beschäftigte Ikea im Jahr 2020 rund 217.000 Mitarbeiter, davon alleine mehr als 20.000 in Deutschland. Jetzt bangen einige von ihnen um ihre Arbeitsplätze.

Ikea: Weitreichende Veränderungen geplant – Mitarbeiter in Sorge

Denn die schwedische Möbelhaus-Kette will eine Veränderung einführen, die für Aufregung sorgt. Und die sich auch auf den Kunden auswirkt!

Ikea: Sich anbahnende Veränderungen versetzen einen Großteil der Mitarbeiter in Sorge. (Symbolbild) Foto: IMAGO / Stefan Zeitz

„Wir Mitarbeiter haben Angst. Wir fürchten uns davor, unsere Jobs zu verlieren. Und erkennen unser Ikea nicht wieder — es wirkt heute wie der Wolf im Schafspelz“, sagt eine Mitarbeiterin gegenüber dem „Business Insider“.

Denn Ikea steht offenbar vor einem extremen Wandel. Die Möbelhaus-Kette will digitaler werden. „Seitdem Ikea-Patriarch Ingvar Kamprad tot ist, verändert sich vieles im Unternehmen — nicht zum Guten. Die Kamprad-Söhne drehen den Konzern auf Profit, Profit und noch mehr Profit“, so die Ikea-Insiderin.

In diesem Jahr hat Ikea den Gesamtbetriebsvertrag gekündigt, eine Tatsache, die betriebsbedingte Kündigungen ermöglicht. Nun fürchten 86 Prozent aller Ikea-Mitarbeiter in Deutschland um ihre Zukunft, wie eine Verdi-Umfrage mit rund 2.600 Mitarbeiter aus ganz Deutschland zeigt.

Ikea: Streikende Mitarbeiter vor einer Filiale. (Symbolbild) Foto: IMAGO / Cord

Der Online-Umsatz von Ikea wuchs derweil im vergangenen Jahr um 33,2 Prozent, in der Summe 494 Millionen Euro. Damit macht er bereits jetzt rund zehn Prozent des Gesamtumsatzes aus.

Ikea: Einrichtungshäuser sollen umstrukturiert werden

Und weil auch Click and Collect sowie Click and Deliver, die Onlinebestellung inklusive Auslieferung, immer beliebter würden, setzt Ikea genau da an. Der Möbelriese will komplett neue Store-Formate mit kleinen Showrooms einführen.

------------------

Mehr zum Thema:

------------------

Ikea will noch mehr auf den digitalen Handel setzen. (Symbolbild) Foto: IMAGO / Pius Koller

Betriebsräte und die Gewerkschaft vermuten, dass Ikea seine großen Verkaufsflächen in Logistikhallen umfunktionieren wird. Denn der Möbelriese braucht zunehmend Platz, um der Nachfrage des Online-Handels gerecht zu werden. Die Einrichtungshäuser würden demnach zu zwei Dritteln Lager und zu einem Drittel Showroom werden.

Ikea-Kunden sollen ihre Wunschwohnung digital zusammenstellen

Zahlreiche Mitarbeiter berichten dem „Business Insider“ von den Plänen der Geschäftsführung, wonach Kunden ihre Ware digital zusammenstellen und schauen können, ob sie mit den Maßen in ihre Zimmer passt. Die Arbeit der Verkäufer werde dadurch zunehmend ersetzt, klagen die Mitarbeiter.

Ikea-Mitarbeiter könnten bald zunehmend in die Logistik versetzt werden. (Symbolbild) Foto: IMAGO / Rupert Oberhäuser

Betriebsräte und die Gewerkschaft Verdi befürchten, dass Ikea viele seiner Kassierer und Verkäufer in die Logistik versetzen wird. Dort arbeiten jedoch mehr und mehr Zeitarbeitsfirmen. Vollzeitstellen könnten abgebaut werden.

+++ Ikea: Meterlange Kassenbons für Kunden – DAS steckt dahinter +++

Ikea will Arbeitsprozess immer weiter automatisieren

Langfristig könnten aber auch in der Logistik Jobs wegfallen, denn Ikea automatisiert und digitalisiert auch hier eifrig. So bereitet der Möbelkonzern etwa den Einsatz von automatisiertem Hochregallägern aus, die vor allem über Roboter gesteuert werden. Außerdem testet das Unternehmen derzeit selbstfahrende Fahrzeuge, berichtet „Business Insider“ weiter. (nk)

Ein Ikea-Einkauf bei einem Paar ist ziemlich eskaliert. Was da los war, kannst du in >>> diesem Artikel nochmal nachlesen.

Ikea: Mieser Plan hinter Click & Collect? Jetzt reagiert Ikea

Kunden von Ikea sind fuchsteufelswild. Grund ist ein ganz bestimmter Vorgang beim Möbel-Riesen. Einige Kunden vermuten dahinter einen bösen Plan. Hier alle Einzelheiten <<<.

Ikea-Kunden wollen Produkte kaufen – doch sie werden wütend!

Viele Ikea-Kunden gehen derzeit auf die Barrikaden. Und das Problem liegt nicht an den Produkten selbst... Hier mehr erfahren <<<.