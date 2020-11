Ikea: Achtung! Wenn du online bestellst und HIER lebst, musst du mit Problemen rechnen

Wer zurzeit bei Ikea online bestellt, muss einen langen Atem haben. Zumindest wenn er in der Schweiz lebt.

Denn der Möbelriese hat ein Problem: Ikea Schweiz kann nicht schnell so liefern, wie die Kunden bestellen.

Ikea in der Schweiz hat Probleme mit den Online-Bestellungen

Das bestätigte das schwedische Möbelhaus gegenüber dem Nachrichtenportal Tagesanzeiger aus der Schweiz. Demnach konnten Kunden in den letzten Tagen zwar Waren bestellen und auch bezahlen – aber: Einen Liefertermin bekamen sie vorerst nicht. Und auch keinen Termin um die bestellten Möbel oder Teelichter abzuholen.

Das ist Ikea:

1943 in Schweden gegründet

Weltweit 433 Filialen

Verschiedene Franchisenehmer betreiben Ikea-Filiale in einzelnen Ländern

211.000 Mitarbeiter weltweit

38.8 Milliarden Euro Umsatz im Jahr 2018

Ikea Deutschland 5 Milliarden Euro Umsatz im Jahr 2018

Ikea sagt gegenüber der Zeitung, dass viele Waren, die online bestellt werden können, gar nicht verfügbar seien in den Filialen. Und auch im Zentrallager sind viele Produkte derzeit nicht verfügbar, sollen aber in kurzer Zeit wieder nachgeliefert werden.

Bei Ikea in der Schweiz gibt es derzeit Probleme. Foto: imago images/Eibner

Ikea: Mehr Bestellungen durch Corona

Durch Corona haben sich die Bestellungen im Internet um 50 Prozent erhöht im Vergleich zum Vorjahr.

Damit niemand vor Weihnachten leer ausgeht, will Ikea Schweiz nun eine extra Schicht einführen, um mehr Aufträge bearbeiten zu können. Außerdem sollen die Transportkapazitäten um bis zu 30 Prozent erhöht werden.

In Deutschland haben sich auch viele Menschen in der vergangenen Woche darüber aufgeregt auf der Facebook-Seite von Ikea Deutschland, dass es Lieferengpässe gebe. Manch einer schreibt von unfertigen Küchen, sechs Wochen Wartezeit auf Decken oder andere, dass ihnen wie in der Schweiz gar kein Liefertermin vorgeschlagen werde.

In Essen gibt es zumindest beim Selbsttest der Redaktion am Freitagmittag gegen 14 Uhr kein Problem mit einem Liefertermin und dem Bestellen im Internet. Dennoch scheint es auch in Deutschland ein Problem zu geben. (fb)