Die schwedische Möbelhauskette Ikea erfreut sich in Deutschland bei Kunden großer Beliebtheit. Immer mehr Möbelhäuser entstehen und die Umsätze wachsen. Ikea erzielte im abgeschlossene Geschäftsjahr 2020 in Deutschland einen Einzelhandelsumsatz von 5,325 Milliarden Euro.

Ikea: Kundin möchte per Click&Collect bestellen, als ihr plötzlich diese Zweifel aufkommen

Wieso klappt das nicht? Das dachte sich eine Ikea-Kundin, die versuchte online per Click&Collect zu bestellen. Doch dann kamen ihr begründete Zweifel auf.

Auf der Ikea-Facebookseite bittet sie den Möbelriesen um Hilfe. Denn das gewünschte Produkt, dass sie online bestellen und im Markt abholen wollte, ließ sich nicht so bezahlen, wie sie es wollte.

Ikea-Gutscheine nicht einlösbar

Die Ikea-Kundin schreibt: „Wieso kann man die Gutscheine aus dem Kalender nicht online einlösen, wenn man Click & Collect macht?“ Gemeint sind die beiden Gutscheine, die in ihrem Adventskalender waren.

In den Ikea-Adventskalendern sind zwei Gutscheine enthalten. (Archivbild) Foto: imago images / Norbert Schmidt

Wer einen Kalender bei Ikea gekauft hatte, bekam neben Schokolade zwei Gutscheine mit unterschiedlichen Werten zwischen 5 und 1000 Euro. Genau diese Beträge wollte die Frau einlösen.

Doch das klappte nicht. Und die Kunden ist nicht alleine: Unter dem Post schreibt eine weitere Kundin: „War überrascht, dass es online nicht geht, wenn man Click & Collect wählt. Wollte mir dann die Ware nach hause liefern lassen, damit ich den Gutschein einlösen kann. Tja, eine Lieferung ist aktuell nicht nach mir möglich. Richtig ärgerlich. Kann es nicht verstehen.“

Auf Anfrage dieser Redaktion teilt das Unternehmen mit: „Wir bedauern, das bereits ausgegebene Aktionskarten technisch bedingt nicht im Onlineshop von Ikea einlösbar sind. Ein Grund hierfür ist die Ermittlung und Verbuchung des aufgespielten Guthabens in unserem Kassensystem.“

Die Höhe des aufgespielten Guthabens kann laut Ikea ausschließlich an der Kasse ermittelt werden. Es ist nicht anhand anderer Merkmale ablesbar.

Ikea macht Versprechen

„Tätigt ein Kunde einen Einkauf und löst dabei nicht das gesamte Guthaben ein, so verfällt der verbliebene Betrag nicht, sondern der geänderte Stand wird auf der Aktionskarte neu aufgespielt. Dies ist ausschließlich mit der physischen Karte an einem unserer Ikea-Kassenterminals möglich“, erklärt ein Sprecher des Unternehmens.

Viele Kunden haben nun Angst, dass der Betrag auf den Gutschein verfällt – denn der ist nur sechs Monate gültig. Doch Ikea gibt Entwarnung: „Sollte, bedingt durch die Schließung unserer Einrichtungshäuser für den Kundenverkehr, doch einmal das Gültigkeitsdatum einer Aktionskarte überschritten sein, reagiert Ikea im Sinne seiner Kunden flexibel.“

Der Möbelriese verspricht, dass das angegebene Gültigkeitsdatum in diesem Fall um sieben Wochen verlängert wird. „Für den Fall, dass der Shutdown länger als zwei Monate andauern sollte, werden wir – wie schon in der Vergangenheit – eine gemeinsame Lösung finden“, so Ikea gegenüber dieser Redaktion. (ldi)