Ikea öffnet die Türen – unglaublich, was sich draußen abspielt „ein Albtraum“

Mehr als zwei Monate nach der Schließung seiner Filialen in England öffnete Ikea am Montag wieder. Was sich vor den Türen des Möbelhauses abspielte, war einfach nur unglaublich.

Eine Augenzeugin berichtet von einem „Albtraum“.

Ikea: „Albtraum" bei Wiedereröffnung des Möbelhauses

Auch in England kehrt nach dem Lockdown durch die Corona-Pandemie allmählich eine Rückkehr zur Normalität statt. Keineswegs normal waren allerdings die Szenen, die sich am Montag vor den Ikea-Filialen des Landes ereigneten.

Unzählige Menschen versammelten sich vor den Möbelhäusern und warteten darauf, in die Filialen treten zu dürfen. Sie hatten sich bereits in den frühen Morgenstunden auf den Weg gemacht, es kam zu riesigen Schlangen vor den Filialen. Manche hatten sogar eigene Stühle für die Wartezeit mitgebracht. Darüber berichtet der britische „Mirror“.

Mary B., die seit acht Uhr morgens in der Schlange vor dem Ikea in Wednesbury wartete, berichtete von den unfassbaren Zuständen. Sie sagte: „Ich konnte meinen Augen nicht trauen, als ich ankam. Ich dachte, ich wäre früh dran, doch da war schon eine riesige Schlange.“

Und tatsächlich war die Frau spät dran. Denn sie berichtet weiter: „Einige Menschen waren schon um 5.30 Uhr hier. Es ist Wahnsinn, aber alles wurde so schnell geregelt. Wobei der Verkehr in der Umgebung ein Albtraum ist.“

So standen Besucher bei Wedneybury seit 5.45 Uhr im Stau. Und auch in Belfast beispielsweise warteten die Menschen seit 7 Uhr am Morgen auf den Einlass in die Filiale.

Ikea: Unglaubliche Szenen spielten sich auch in London ab. Foto: imago images / i Images

Ikea setzt auf strenge Sicherheitsvorkehrungen

Ikea stellte für den Einlass strenge Sicherheitsvorkehrungen auf. So durfte etwa nur eine Person pro Haushalt die Filialen betreten und die Kunden mussten bargeldlos bezahlen. Zudem waren die Parkplätze reduziert und Restaurant sowie Spielbereich blieb geschlossen, wie der Mirror schreibt.

Ikeas Geschäftsführer von Großbritannien und Irland, Peter Jelkeby, freute sich auf die Wiedereröffnung seiner Filialen. Er teilte mit: „Ihre (gemeint die Kunden) Gesundheit und Sicherheit bleibt unsere oberste Priorität. Deshalb haben wir umfangreiche Maßnahmen ergriffen, um die Sicherheit und den Komfort von Kunden und Mitarbeitern zu gewährleisten.“