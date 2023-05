Ikea hat neues Konzept getestet – kommt es auch nach Deutschland?

Mal eben schnell zu Ikea für ein paar Besorgungen fahren? Das dürfte wohl auf die wenigsten Kunden zutreffen. Denn in den Gängen des Möbel-Riesen gibt es immer wieder allerhand Neues zu entdecken – und sei es nur das aufgefüllte Kerzen-Sortiment. Und was wäre ein Besuch ohne einen Abstecher ins hauseigene Restaurant und einer Portion Köttbullar?

Aber nicht nur der Besuch an sich frisst bei Ikea ordentlich viel Zeit. Auch die Anreise will geplant sein. Denn schaut man sich die Lage der Filialen mal genauer an, stellt man schnell fest, dass die meisten Möbel-Geschäfte doch eher außerhalb gelegen sind. Zeit ist für viele Kunden deshalb im wahrsten Sinne des Wortes Geld, denn der verbrauchte Sprit für die Anreise will auch erstmal bezahlt sein.

In einer Ikea-Filiale in Dubai hatte man sich 2020 deshalb etwas ganz Besonderes für seine Kunden einfallen lassen. Hier wurde ein neues Konzept getestet, bei dem Kunden statt mit Geld mit ihrer Zeit bezahlen konnten. Unter dem Konzeptnamen „Buy with your time“ (zu Deutsch: „Bezahle mit deiner Zeit“) konnten Kunden an der Kasse entscheiden, ob sie Artikel wie gewohnt in Form von Geld bezahlen wollten oder sich alternativ ihren Anfahrtsweg in Zeitpunkte umrechnen ließen.

Wie das Wirtschaftsmagazin „Forbes“ berichtete, mussten sie hierfür die Navigations-App Google Maps mit der entsprechenden Route, die sie für den Besuch bei Ikea genommen hatten, vorzeigen.

Je länger der Anfahrtsweg, umso höher das Guthaben, dass die Kunden erhielten. Dieses konnten sie ganz einfach mit dem Einkaufspreis verrechnen lassen. Doch wird das Konzept auch 2023 noch in Dubai angewendet? Und wird es bald auch in Deutschland an den Start gehen? Diese Redaktion hat beim Möbel-Giganten nachgefragt.

Zur Eröffnung des „Ikea Festival Plaza“ in Dubai (Vereinigte Arabische Emirate) wurde die irre Aktion als Teil einer Eröffnungskampagne ausgerollt. Dabei konnten Kunden ihre Anfahrtszeit „in einen Rabatt“ umwandeln lassen, wie eine Sprecherin von Ikea mitteilt. „Eine Minute Fahrtzeit entsprach 1,75 VAE-Dirham (umgerechnet 0,43 Euro-Cent)“.

Doch bei der Eröffnungskampagne soll es sich lediglich um eine „einmalige, lokale“ Aktion gehandelt haben. „Es ist nicht geplant, diese Kampagne in Deutschland oder anderen Märkten auszurollen“, gibt die Sprecherin an. Deutsche Ikea-Kunden müssen ihre Hoffnungen also leider wieder begraben, auch bald hierzulande von satten Rabatten für die Anreise zu profitieren.