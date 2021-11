Ikea: Möbelriese im Visier von Kriminellen – auch Kunden sollten vorsichtig sein

Die schwedische Möbelhauskette Ikea erfreut sich in Deutschland bei Kunden großer Beliebtheit. Immer mehr Möbelhäuser entstehen und die Umsätze wachsen. Ikea erzielte im abgeschlossene Geschäftsjahr 2020 in Deutschland einen Einzelhandelsumsatz von 5,325 Milliarden Euro.

Schwere Cyberattacke auf Ikea!

Der schwedische Möbelriese wurde Opfer von Internetkriminalität! Zwar hatten die Verbrecher hauptsächlich die Mail-Accounts von Mitarbeitern gehackt und somit Schadsoftware an deren Kollegen verschickt – doch ob Ikea-Kunden tatsächlich nichts zu befürchten haben, ist keinesfalls sicher!

Ikea: Cyberangriff auf Möbelhaus!

Viele Ikea-Mitarbeiter klickten völlig ahnungslos auf die Phishing-Mails – denn diese stammten ja von den Mail-Adressen ihrer Kollegen. Es konnte ja niemand ahnen, dass die Accounts von Cyberkriminellen gekapert werden.

Cyberangriff auf Ikea! (Symbolbild) Foto: picture alliance / CHROMORANGE | Wilfried Wirth

„Andere Ikea-Organisationen, -Lieferanten und -Geschäftspartner sind von demselben Angriff betroffen und verbreiten bösartige E-Mails an Personen bei Inter Ikea“, warnte der Möbelhändler seine Anegstellte. „Das bedeutet, dass der Angriff per E-Mail von jemandem mit dem Sie zusammenarbeiten, von einer externen Organisation oder als Antwort auf eine bereits laufende Unterhaltung kommen kann. Dieser ist daher schwer zu erkennen, weshalb wir Sie bitten, besonders vorsichtig zu sein.“

Ein paar Eckdaten zum Möbelriesen Ikea:

1943 in Schweden gegründet

Weltweit 433 Filialen

Verschiedene Franchise-Nehmer betreiben Ikea-Filialen in einzelnen Ländern

211.000 Mitarbeiter weltweit

Viren sollen weitere Malware bei Ikea einschleusen

Man könne die Malware-Links jedoch meist daran erkennen, dass sie am Ende sieben Zahlen aufweisen. Bei der Schadsoftware soll es sich um die Trojaner „Emotet“ oder „QBot“ handeln.

Diese Viren versuchen, weitere Schadsoftware auf dem infizierten Gerät zu installieren – die im schlimmsten Fall das gesamte betroffene Netzwerk lahmlegen könnte. In früheren Fällen versuchten Hacker mit dem Einsatz dieser Malware, Lösegeld zu erpressen.

Auch Ikea-Kunden betroffen?

Bisher ist noch kein Fall bekannt, in dem auch Kunden Malware-E-Mails von Ikea erhalten hätten. Doch „Chip“ warnt: Das sei keinesfalls ausgeschlossen. Wenn in deinem Postfach also eine Ikea-Mail landet, die dir bei genauerem Hinsehen etwas merkwürdig vorkommt, lass lieber die Finger davon. (at)