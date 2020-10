Ikea: Irre Szenen vor Möbelhaus – Kunden haben DIESEN Plan

Ein kalter Oktoberabend vor einer Ikea-Filiale – und trotz der Temperaturen warten Dutzende Kunden vor den Türen des Geschäfts.

Diese Bilder spielten sich am Sonntag vor einem Ikea im britischen Warrington ab. Doch was zieht die Menschen scharenweise in das Möbelhaus?

Ikea: Massenandrang vor Filiale – das steckt dahinter

Die Antwort ist, wie so oft in diesen Tagen, das Coronavirus. In Großbritannien nehmen die Infektionen wieder zu. Seit März gab es pro Tag nie mehr als rund 7.100 neu erfasste Corona-Fälle. Am 3. Oktober schnellte die Zahl auf über 20.000 nach oben – seitdem bleibt sie im fünfstelligen Bereich.

Barrieren regeln den Andrang vor einer Ikea-Filiale in Ulm. Foto: imago images / onw-images

Das ist Ikea:

1943 in Schweden gegründet

Weltweit 433 Filialen

Verschiedene Franchisenehmer betreiben Ikea-Filiale in einzelnen Ländern

211.000 Mitarbeiter weltweit

38.8 Milliarden Euro Umsatz im Jahr 2018

Ikea Deutschland 5 Milliarden Euro Umsatz im Jahr 2018

Die Briten ahnen bereits, dass diese Entwicklung strengere neue Sperregeln mit sich ziehen könnten. Eine Sorge, die viele Bürgerinnen und Bürger nun zu Panikkäufen in Geschäften wie Ikea treibt.

Kunden warten bis zu einer halben Stunde

Nur Stunden, bevor die verschärften Corona-Schutzmaßnahmen zum Wochenbeginn in Kraft treten würden, bildeten sich riesige Warteschlangen vor der Ikea-Filiale. Bis zu 30 Minuten sollen die Kunden angestanden haben, um in das Geschäft zu gelangen. Die Ikea-Mitarbeiter hatten am Eingang bereits Barrieren aufgestellt, um die anstürmenden Massen geordnet in den Laden führen zu können.

Das Online-Portal „Twittersmash.com“ rechnet in Großbritannien mit einem dreistufigen Lockdown-Reaktionssystem, mit dem die Regierung lokalisierte Ausbrüche von Coronaviren bekämpfen möchte. (at)