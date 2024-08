Ikea-Kunden trauen ihren Augen kaum – DIESE alten Möbel lassen den Geldbeutel klingeln

Ikea-Kunden sollten aufpassen, denn es kann sein, dass man die alten Möbel, die noch in der Wohnung stehen, plötzlich für sehr hohe Summen verkaufen kann. Auf Kleinanzeigen werden nämlich vermehrt alte Ikea-Möbel für hohe Preise angeboten, die den Einkaufpreis deutlich übersteigen. Aber man handelt nicht nur mit alten Möbeln, denn auch ausgewählte Möbel der letzten Jahre haben einen Sammlerwert erreicht.

Nicht nur in der Mode ist der Vintage-Trend beliebt, sondern auch bei Möbeln. Da Ikea alte Möbel jedoch in der Regel nicht mehr herstellt, sind sie rar und dementsprechend auch teuer. Insbesondere Möbel aus dem Zeitraum von 1960 bis 1990 sind besonders beliebt und wertvoll.

Ikea: Möbel von 1960 bis 1990 besonders beliebt

Die „Hessische/Niedersächsische Allgemeine“ nennt mehrere Beispiele von Ikea-Möbeln, die deutlich im Wert gestiegen sind. So verkaufte Ikea im Jahr 1985 das farbenfrohe Regal „Guide“ für 65 Euro. Heutzutage wird es auf Plattformen, wie Ebay-Kleinanzeigen, für teilweise 1.300 Euro gehandelt. Auch das Sofa „Impala“ aus dem Jahr 1972 handelt man online für über 1.500 Euro. Aber nicht nur Möbel aus den 70ern und 80er-Jahren sind beliebt bei Sammlern. Der Ikea-Sessel „Storvik“ wurde zwar erst 2001 hergestellt, aber gilt trotzdem heutzutage als Sammlerstück. Online bieten Händler den Sessel jetzt für stolze 2.200 Euro an.

Diejenigen, die zufällig noch alte Möbel zu Hause haben, die jetzt zu Sammlerobjekten geworden sind, können sich freuen. Aber wie sieht es mit momentanen Stücken aus, die noch bei Ikea im Sortiment sind? Welche Möbel werden wohl in Zukunft zu Sammlerstücken erklärt und steigen daher im Wert?

Gegenüber der „Bild“ teilt Andreas Siesing, ein Experte vom schwedischen Auktionshaus Auctionet seine Prognosen mit. Siesing vermutet, dass der Kleiderschrank „Fryksås“ mit hoher Wahrscheinlichkeit im Wert steigen wird. Momentan verkauft Ikea den Schrank für 299 Euro. Aber auch der Sessel „Viskafors“, der momentan 549 Euro kostet, soll sich wahrscheinlich auch in Zukunft großer Beliebtheit erfreuen.

Rollcontainer bereits nicht mehr verfügbar

Bei manchen Möbelstücken ist bereits jetzt schon ein Sammlerwert vorhanden. Der auffällige Tesammans-Rollcontainer ist bereits in Deutschland komplett ausverkauft und nur noch in Schweden und in der Schweiz verfügbar. Wie die „Hessische/Niedersächsische Allgemeine“ berichtet, war das Möbelstück bei Ikea für 100 Euro verfügbar, aber wird mittlerweile jetzt schon online zwischen 165 und 190 Euro gehandelt.

Ikea-Kunden sollten sich also überlegen, ob sie vielleicht eines dieser Möbelstücke erwerben, denn in Zukunft könnten diese richtig im Wert steigen. Vielleicht kann man sich in ferner Zukunft freuen, denn die jetzt billig eingekauften Möbel können richtig teuer weiterverkauft werden.