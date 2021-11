Ikea: Weniger Tütchen-Chaos beim Möbel-Aufbau! DAS ist der ernste Grund

Die schwedische Möbelhauskette Ikea erfreut sich in Deutschland bei Kunden großer Beliebtheit. Immer mehr Möbelhäuser entstehen und die Umsätze wachsen. Ikea erzielte im abgeschlossene Geschäftsjahr 2020 in Deutschland einen Einzelhandelsumsatz von 5,325 Milliarden Euro.

Immer wieder nehmen Ikea und andere Möbelriesen Änderungen vor. Nicht immer geht es dabei um die Bedürfnisse der Kunden.

Nun hat sich Ikea dazu entschlossen, dass es in Zukunft weniger Verpackungstütchen aus Kunststoff geben soll.

Ikea will Kunststoffabfälle und Umweltverschmutzungen reduzieren. (Symbolbild) Foto: IMAGO / NurPhoto

Ikea: Möbelriese will Kunststoffabfälle und Umweltverschmutzungen reduzieren

Aktuell ist das Thema Umweltschutz in aller Munde. Viele Unternehmen nehmen Veränderungen vor und versuchen so beispielsweise Verpackungsmüll zu reduzieren. Diesen Weg möchte auch Ikea gehen.

Das ist Ikea:

1943 in Schweden gegründet

Weltweit 433 Filialen

Verschiedene Franchise-Nehmer betreiben Ikea-Filialen in einzelnen Ländern

211.000 Mitarbeiter weltweit

„Ikea möchte positiven Einfluss auf Menschen und Umwelt haben – und auf diesem Weg geht das Unternehmen nun einen weiteren Schritt, indem es keinen Kunststoff mehr in seinen Verkaufsverpackungen verwenden wird“, heißt es in einer Pressemeldung des Konzerns. Von heute auf morgen wird das aber nicht gehen.

Ikea: Ab diesem Zeitpunkt soll es keine Kunststoffverpackungen mehr geben

Bis du keine Kunststoffverpackungen mehr bei Ikea finden wirst, dauert es aber noch einige Zeit. „Bis 2025 werden die Kunststoffverpackungen für neue Sortimente ausgelistet und im bestehenden Sortiment werden die Kunststoffverpackungen bis 2028 ersetzt.“

Mit der Maßnahme wolle Ikea dazu beitragen, dass die Umweltverschmutzung reduziert wird. Außerdem möchte Ikea die „Entwicklung innovativer Verpackungslösungen vorantreiben, die vorwiegend aus erneuerbaren und recycelten Materialien bestehen“. Bereits aktuell sind weniger als 10 Prozent der gesamten jährlich verwendeten Ikea Verpackungsmaterialien aus Kunststoff.

Ikea: 2028 soll es keine Kunststoffverpackungen mehr geben. (Symbolbild) Foto: IMAGO / ITAR-TASS

„Der Verzicht auf Kunststoff in Verkaufsverpackungen ist der nächste große Meilenstein auf unserem Weg, Verpackungen nachhaltiger zu machen, die Umweltverschmutzung durch Kunststoff grundsätzlich zu verringern sowie Verpackungen aus erneuerbaren und recycelten Materialien zu entwickeln. Die Umstellung wird in den kommenden Jahren schrittweise erfolgen und der Schwerpunkt wird dabei auf Papier als recycelbarem und erneuerbarem Material liegen“, sagt Erik Olsen, Packaging & Identification Manager bei Ikea in Schweden. (gb)