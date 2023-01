Ikea: Bei diesem Produkt wirst du gleich doppelt zur Kasse gebeten

Ikea ist der mit Abstand beliebteste Möbelhändler in Deutschland. Viele zieht es immer wieder zu dem Möbelgiganten. Der Ruf von niedrigen Preisen wird immer noch mit dem Möbelhaus aus Schweden in Verbindung gebracht.

Doch nicht alle Produkte bei Ikea sind so preiswert, wie es auf den ersten Blick scheint. Bei einem ganz bestimmten wirst du sogar nach dem Kauf nochmal zur Kasse gebeten. Deswegen solltest du dir eine Anschaffung sehr gut überlegen.

Ikea-Produkt auf den ersten Blick günstig

Auf den ersten Blick sieht ein Produkt für 15,99 Euro gerade in Zeiten von Inflation und andauernde Preiserhöhungen gut aus. Da es sich dabei um einen Lautsprecher handelt, werden viele hellhörig. Genau den oben genannten Preis gibt es bei dem Möbelgiganten die Symfonisk-Lautsprecher.

Diese bieten einen ordentlichen Sound und können in jedem Zimmer platziert werden. Die smarten Lautsprecher können entweder per Smartphone oder auch über die Fernbedienung, die zu dem Gerät gehört, gesteuert werden. Die Lautsprecher gibt mittlerweile in der zweiten Generation. Doch ganz so preiswert ist das Produkt dann doch nicht.

Fieser Haken bei Ikea-Produkt

Falls du den Lautsprecher nicht über dein Smartphone steuern möchtest, sondern dafür die Fernbedienung des Geräts nutzen willst, kommen weitere Kosten auf dich zu. Denn die Bedienung lässt sich nicht einfach so verwenden. Sie setzt den neuen Smart-Home-Hub von Ikea voraus: Dirigera. Doch den lässt sich der Möbelriese natürlich ordentlich bezahlen.

Rund 60 Euro musst du für Dirigera auf den Tisch legen. Statt der zuvor 15,99 Euro musst du also plötzlich stolze 75,99 hinblättern, um das Gerät bedienen zu können. Neben Symfonisk-Lautsprechern können mit der Fernbedienung auch Sonos-Lautsprecher gesteuert werden. Ob dir das allerdings rund 60 Euro wert ist, musst du selbst entscheiden.