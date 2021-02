Ikea: Problem gelöst! Auf DIESE Neuerung haben Kunden lange gewartet

Die schwedische Möbelhauskette Ikea erfreut sich in Deutschland bei Kunden großer Beliebtheit. Immer mehr Möbelhäuser entstehen und die Umsätze wachsen. Ikea erzielte im abgeschlossene Geschäftsjahr 2020 in Deutschland einen Einzelhandelsumsatz von 5,325 Milliarden Euro.

Na, DAS wurde auch mal höchste Zeit!

Ikea gehört zweifellos zu den beliebtesten Möbelhäusern in Deutschland. Einfach, praktisch, nützlich, günstig – mindestens Produkt des schwedischen Möbelherstellers steht fast in jeder deutschen Wohnung. Doch meist ist spätestens mit dem nächsten Umzug Schluss mit ihnen – zu aufwendig ist das ab- und spätere wieder aufbauen. Die Ikea-Möbel werden verkauft, verschenkt oder einfach als Sperrmüll entsorgt. Alles andere als nachhaltig.

Genau DAS will Ikea jetzt ändern: Und zwar mit Demontage-Anleitungen!

Ikea: Problem gelöst! Auf DIESE Neuerung haben die Kunden lange gewartet

Denn mit der neuen Nachhaltigkeitsoffensive will Ikea für einige beliebte Modelle Instruktionen zur Zerlegung beilegen. So wollen die Schweden verhindern, dass Möbel weggeschmissen werden, die Kunden stattdessen Ikea-Produkte auch in der neuen Wohnung benutzen. Die Anleitungen gibt es u.a. für Billy-Bücherregale, das Brimnes-Bett, das Lycksele-Schlafsofa oder den Malm-Schreibtisch.

Ikea gehört in Deutschland zu den beliebtesten Möbelhäusern. Die Schweden führen jetzt eine nützliche Neuerung ein. (Symbolfoto) Foto: IMAGO / Pius Koller

Hege Sæbjørnsen, Country Sustainability Manager bei Ikea UK & Ireland, sagt laut „w&v“: „Nachhaltigkeit ist das Herzstück von allem, was wir bei Ikea tun, und wir sind weiterhin bestrebt, neue Wege zur Förderung der Kreislaufwirtschaft einzuführen, um unser Ziel zu erreichen, bis 2030 ein vollständig zirkuläres und klimafreundliches Unternehmen zu werden, und um nachhaltiges Leben für alle zugänglich und erschwinglich zu machen.“

Das ist Ikea:

1943 in Schweden gegründet

Weltweit 433 Filialen

Verschiedene Franchise-Nehmer betreiben Ikea-Filialen in einzelnen Ländern

211.000 Mitarbeiter weltweit

38,8 Milliarden Euro Umsatz (2018)

Ikea Deutschland mit fünf Milliarden Euro Umsatz (2018)

Ikea will bis 2030 Klimabilanz deutlich verbessern

Ikea hat sich zum Ziel gesetzt, bis 2030 die Klimabilanz aller Möbel drastisch zu verbessern: Die durchschnittliche Klimaeinwirkung soll um 70 Prozent vermindert werden. Und: Ikea will bis dahin nur noch Produkte anbieten, die aus erneuerbaren oder recycelten Materialien bestehen.

Mit der Demontage-Anleitung scheint der nächste, wichtige Schritt gemacht worden zu sein... (mg)

