Ikea: Beliebtes Produkt vor dem Aus? Dein Einkauf könnte sich für immer verändern

Das wäre für viele Ikea-Kunden ein sehr heftiger Schlag. Ein mehr als beliebtes Produkt könnte künftig in den Filialen des Möbelriesen aus Schweden nicht mehr verkauft werden.

Dabei ist für viele Kunden gerade dieses Produkt eines der Highlights bei einem Einkauf bei Ikea. Doch die Pläne des Möbelgiganten könnten dieses Highlight für immer aus den Filialen verbannen.

Ikea: Steht ein beliebtes Produkt vor dem Aus?

Ein Einkauf bei Ikea beinhaltet für viele nicht nur die Suche nach den passenden Möbeln, sondern auch den Besuch in den Restaurants oder anderen Essensmöglichkeiten des schwedischen Unternehmens. Immerhin gibt es in den Filialen ein reichhaltiges Essens-Angebot. Vom Frühstück über Köttbullar bis zum Hotdog oder Kuchen – Kunden bekommen sehr viel geboten. Doch wird sich das in Zukunft deutlich ändern?

Ikea selbst hat nämlich den Plan, bis 2030 ein Klimapositives Unternehmen zu werden. Und genau das könnte den Hotdogs den Garaus machen. Denn ein ordentlicher Teil der Emissionen des Möbelhauses kommt nicht von den Möbeln, sondern aus den Bistros, berichtet die „TZ“.

Steht der Hotdog bei Ikea vor dem Aus? (Archivbild) Foto: IMAGO / Geisser

Tierische Produkte bei Ikea auf der Abschussliste?

Der Möbelgigant hat bereits damit angefangen, sein Angebot um pflanzliche Alternativen zu erweitern. Diese können oft günstiger und nachhaltiger produziert werden. Im Januar kamen bereits zwei neue vegane Gerichte hinzu – dabei soll es aber nicht bleiben. Laut des Nachhaltigkeitsberichts soll die Hälfte der Hauptgerichte bis 2025 aus pflanzlichen Lebensmitteln bestehen. Außerdem sollen teure Milchprodukte ersetzt werden. Dabei wolle man aber keine Abstriche beim Geschmack machen.

Doch wie geht es mit dem Hotdog weiter? Verschwindet er irgendwann aus dem Sortiment? Falls man keinen passenden Ersatz findet, könnte es wirklich passieren. Ebenso könnte es bei den Hackbällchen, den Schnitzeln oder den Lachs-Wraps aussehen. Doch Hotdog-Fans können zumindest leicht aufatmen. Mittlerweile gibt es sehr gute Fleischersatz-Produkte für Würstchen. Es ist also sehr wahrscheinlich, dass die Würstchen eher ersetzt als komplett aus dem Sortiment genommen werden.