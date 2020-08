Ikea: Das gab es noch nie! Möbelriese verkündet Mega-Eröffnung

Berlin. Wer an Ikea denkt, hat sofort Bilder der riesigen Filialen des schwedischen Möbelhauses im Kopf. Die blau-gelben Bauten sind ein Markenzeichen des Konzerns.

Jetzt verkündet Ikea aber eine Neuerung, die so gar nicht in das gewohnte Konzept passt.

Ikea verkündet überraschende Möbelhaus-Eröffnung

Über 30 Tausend Quadratmeter Verkaufsfläche sind bei Ikea eigentlich keine Seltenheit. In Berlin-Pankow denkt der schwedische Konzern jetzt allerdings kleiner – deutlich kleiner. Auf nur 450 Quadratmetern eröffnet dort die kleinste Ikea-Filiale Deutschlands.

Der Ikea im Miniformat ist dabei kein Marketing-Gag oder einer Sparmaßnahme geschuldet. In dem Berliner Stadtteil gibt es einfach nicht genügend Platz für ein XXL-Möbelhaus, wie der „Tagesspiegel“ berichtet. Geht man durch die Breite Straße, weist jetzt lediglich ein kleines Schild auf den neuen Laden hin.

Das ist Ikea:

1943 in Schweden gegründet

Weltweit 433 Filialen

Verschiedene Franchisenehmer betreiben Ikea-Filiale in einzelnen Ländern

211.000 Mitarbeiter weltweit

38.8 Milliarden Euro Umsatz im Jahr 2018

Ikea Deutschland: 5 Milliarden Euro Umsatz im Jahr 2018

Der Laden ist das erste Ikea-„Planungsstudio“ in Deutschland. Kunden können sich hier nicht, wie sonst üblich, selbst bedienen und mit Möbeln und Dekoartikeln eindecken, sondern lediglich neue Küchen oder den Einbau von Schlafzimmerschränken planen.

Das Konzept ist international erst wenig erprobt. Berlin wird, unter anderem neben Paris und Kopenhagen, einer der wenigen Teststandorte. Am 1. September öffnen die Pforten des Planungsstudios. Auch in Potsdam soll ein solches entstehen. Das Planungsstudio dort wird mit rund 1600 Quadratmetern aber immerhin etwas größer. Es eröffnet Ende Oktober. (the)