Ikea: Kunde versucht seit November, Produkt zu bestellen – jetzt wendet er sich an den Möbelriesen

Der Ikea-Kunde ist am Ende mit seiner Geduld!

Seit Monaten versucht ein Kunde, Produkte bei Ikea zu bestellen. Doch bislang hat es noch immer nicht geklappt, weshalb er sich nun an den Möbelriesen gewandt hat.

Ikea: Mann kann keine Produkte bestellen und verzweifelt

Wer in Lockdown-Zeiten bei Ikea einkaufen möchte, der muss die gewünschte Ware im Internet bestellen. So wollte es auch ein Mann machen, allerdings blieb es bei gescheiterten Kaufversuchen.

Er will deshalb auf Facebook von Ikea wissen: „Warum kann man bei Euch auf der Webseite denn keine Artikel bestellen, die gerade nicht lieferbar sind – also in Rückstand setzen?“

Und dann erklärt er: „Ich versuche seit November den richtigen Zeitpunkt zu finden um beispielsweise den Komplement Hosenständer und die Komplement Schublade zu bestellen, aber da immer nur das eine oder das andere lieferbar ist, verzweifle ich langsam.“

Ikea: Kunden können bestellte Ware im Rahmen des Click & Collect abholen. (Symbolbild) Foto: picture alliance/dpa

Schließlich fragt der Kunde: „Die Funktion, eine Bestellung wie bei fast jedem anderen Onlineshop absetzen zu können und halt auf eine Teillieferung etwas zu warten, wäre doch eigentlich zeitgemäß, oder?“ --------------------

Das ist Ikea:

1943 in Schweden gegründet

Weltweit 433 Filialen

Verschiedene Franchisenehmer betreiben Ikea-Filiale in einzelnen Ländern

211.000 Mitarbeiter weltweit

38.8 Milliarden Euro Umsatz im Jahr 2018

Ikea Deutschland 5 Milliarden Euro Umsatz im Jahr 2018

--------------------

Dass auch die verbleibenden, nicht bestellbaren Positionen einfach gelöscht würden, sei ohnehin nicht sehr praktisch, so der Mann weiter. Daher fragt er abschließend: „Könnt Ihr da an eurem Shop nicht etwas drehen?“

--------------------

Ikea kann nichts machen

Das Anliegen des Kunden dürfte in der Tat ein hilfreicher Einwand sein. Doch Ikea erklärt dazu bloß: „Es kann nur das bestellt werden, was vorrätig ist – eine Vorbestellung ist daher nicht möglich. Daran können wir leider nichts drehen.“ (nk)