Ikea: Besonderes Lockdown-Angebot sorgt für mächtig Ärger bei Kunden

In Zeiten von Corona musste auch der schwedische Möbelriese Ikea mit den Konsequenzen leben. Seit kurz vor Weihnachten gibt es den zweiten harten Lockdown in Deutschland, auch Ikea ist davon betroffen. Doch was tun, wenn während des Lockdowns Schreibtisch, Sofa oder Bett kaputt gehen?

Damit die Kunden in diesem Zeitraum dennoch nicht auf neue Möbel verzichten müssen, bietet Ikea auch während des Lockdowns einen speziellen Service namens „Click & Collect“ an.

Doch der kommt nicht bei allen Kunden gut an.

Ikea bietet Selbstabholung auch während Lockdown an - Kunden stinksauer

Das Prinzip von „Click & Collect“: Kunden wählen ein Produkt im Onlineshop aus und geben dann einen Wunschtermin an, an dem sie das Möbelstück an einer Ikea-Filiale abholen wollen. „Das spart Zeit und ist sicher“, wirbt der Möbelriese im Netz. Doch ein Detail dieses Angebots erntet von vielen Kunden heftige Kritik.

Das ist Ikea:

1943 in Schweden gegründet

Weltweit 433 Filialen

Verschiedene Franchisenehmer betreiben Ikea-Filiale in einzelnen Ländern

211.000 Mitarbeiter weltweit

38.8 Milliarden Euro Umsatz im Jahr 2018

Ikea Deutschland 5 Milliarden Euro Umsatz im Jahr 2018

Denn der Service kostet pro Bestellung rund zehn Euro. Ein Aufpreis dafür, dass man online bestellte Produkte selbst in der Filiale abholt? Das wollen viele nicht einsehen.

Ikea-Kunden fassungslos: Zehn Euro für Selbstabholung?

„Es tut mir wirklich leid, aber euer sonst so ansprechendes Konzept scheitert hier leider in meinen Augen“, kritisiert eine Userin. Fast 9,75 Euro für eine Selbstabholung zu verlangen, findet sie „wirklich happig“ und verweist auf andere große Geschäfte, die kostenlose „Click & Collect“-Dienste anbieten würden. Beispiele nennt sie dabei jedoch nicht.

Weitere Reaktionen von Ikea-Kunden:

Die zehn Euro Aufschlag finde ich jetzt grade nicht angebracht.

Ich soll, damit ich die Produkte kriege, zum Einrichtungshaus fahren und zehn Euro dafür zahlen, dass ich sie abhole? Ergibt null Sinn!

Wir brauchen nur einen Siphon für unsere Spüle. Leider ist er jetzt zu Weihnachten kaputt gegangen. Da sind zehn Euro dann doch zu viel.

Warum muss ich denn eigentlich eine Gebühr zahlen, wenn ich aktuell in einer Filiale was abholen möchte?

Einige Ikea-Kunden loben das Angebot

Doch es gibt auch Kunden, die das Service-Modell gut finden. „Das Gemotze über die zehn Euro Click & Collect kann ich nicht nachvollziehen“, schreibt ein User auf Instagram. „Das ist eine Dienstleistung, dafür muss man bezahlen! Da werden für mich meine Produkte gepackt und ich muss sie nur noch abholen.“

Ein weiterer Kunde rechnet vor: „Ich möchte einen Billy Regal Schrank bestellen für knapp 39 Euro. Versand: 39,96 Euro. Da zahle ich lieber 9,75 Euro für den Click & Collect Service, da Ikea von mir nur 20 Minuten Autofahrt entfernt ist. Also da sind 9,75 Euro echt nicht viel!“ (at)