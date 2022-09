Ikea: Kunden wollen große Möbel bestellen – und haben plötzlich eine ganz bestimmte Frage

Diese Ansage von Ikea wird vermutlich viele Kunden erleichtern.

Es geht um die Bestellung großer Möbelstücke bei Ikea, den Transport der einzelnen Pakete und besorgte Kunden. Aber eins nach dem anderen.

Ikea: Bis wohin werden die Möbel geliefert?

Viele Kunden besuchen die Filialen von Ikea nur, um vor Ort einige Kleinigkeiten mitzunehmen. Geschirr, Besteck, Aufbewahrungsboxen, Kerzen oder Deko-Artikel – solchen Kleinkram bekommt nach dem Einkauf jeder Kunde problemlos mit nach Hause geschleppt.

Doch einige Kunden kaufen beim schwedischen Möbel-Riesen auch Stücke, die weit über die Maße eines Teelichts hinausgehen. Der eine bestellt eine neue Couch, der andere einen großen Kleiderschrank, und der nächste eine komplette Küche. Solche großen Möbelstücke müssen in der Regel geliefert werden. Und dabei stellt sich für viele Kunden die Frage: Liefert Ikea nur bis Bordsteinkante?

Das wäre für viele Kunden ein Problem. Schließlich trägt man schwere Möbel nicht mal eben so allein in die 4. Etage. Exemplarisch fragt eine Kundin auf der Facebook-Seite von Ikea: „Wenn ich bei euch Küchenmöbel bestelle, werden die mir in die Wohnung (Hochparterre) geliefert oder nur bis zur Haustüre?“

Für diese Kunden hat Ikea eine beruhigende Antwort parat: „Bei einem Mehrfamilienhaus wird dir die Ware bis zu deiner Wohnungstür geliefert.“

Weit weniger zufriedenstellend sah derweil die Antwort von Ikea auf die Frage einer anderen Kundin aus. Diese hatte ebenfalls eine Küche bei Ikea bestellt und musste wenig später feststellen, dass die Fernbedienung für die Küchenbeleuchtung defekt war. Als sie eine neue Fernbedienung kaufen wollte, traf sie der Schock. Eine solche Fernbedienung könne sie einzeln nicht nachkaufen, hieß es. Stattdessen müsse sie die gesamte Beleuchtung im Wert von mehreren hundert Euro austauschen, teilte Ikea der Kundin dann anschließend mit.