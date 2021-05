Ikea: 39 Euro Lieferkosten zahlen – egal was man bestellt! DAS ist die Erklärung

Die schwedische Möbelhauskette Ikea erfreut sich in Deutschland bei Kunden großer Beliebtheit. Immer mehr Möbelhäuser entstehen und die Umsätze wachsen. Ikea erzielte im abgeschlossene Geschäftsjahr 2020 in Deutschland einen Einzelhandelsumsatz von 5,325 Milliarden Euro.

Online-Bestellungen sind grade in der Corona-Pandemie absolut angesagt. Doch bei Ikea gibt es da wohl bei vielen Kunden Verwirrung, was die Lieferkosten betrifft…

Ikea erklärt, wie die Lieferkosten zustande kommen. Foto: IMAGO/Andreas Haas

39 Euro Lieferkosten, egal was man bestellt? Ein Ikea-Kunde hat dazu kürzlich auf der Facebook-Seite des Unternehmens seinem Ärger Luft gemacht. Er wollte sich Plastikboxen bestellen. Doch dann trifft ihn der Schlag: 39 Euro Versandkosten soll er zahlen!

Ikea: Kunde verfasst wütenden Facebook-Beitrag

„Seriously Ikea?! 39 Euro Versandkosten für ein paar leichte, kleine Plastikboxen?! (Gleicher Preis, wenn ich nur eine bestellen würde) Oder 10 Euro, wenn ich die Dinger bei Euch abholen will? Ihr wollt wohl scheinbar nix verkaufen, was?“, heißt es da unter anderem in dem Facebook-Beitrag des wütenden Ikea-Kunden.

Das ist Ikea:

1943 in Schweden gegründet

Weltweit 433 Filialen

Verschiedene Franchise-Nehmer betreiben Ikea-Filialen in einzelnen Ländern

211.000 Mitarbeiter weltweit

Und er scheint nicht allein mit diesem Problem zu sein: Einige andere Kunden erzählen in der Kommentarspalte von ihren Erlebnissen bei der Online-Bestellung mit Ikea. „Ich hatte genau das gleiche Problem, Stangen jeweils 7 Euro, Versandkosten 39 Euro. Verrückt, habe es sein lassen…“

Foto: Patrick Pleul /dpa-Zentralbild

Ikea erklärt, was dahinter steckt

Doch was ist der Grund für diese hohen Versandkosten? Unsere Redaktion hat bei Ikea mal nachgefragt – und auch eine Antwort bekommen. Eine Pressesprecherin erklärt das Problem wie folgt:

„Grundsätzlich gilt: Bestellen Kunden online Artikel, die grundsätzlich für den Paketversand in Frage kommen, prüft das System automatisch, in welchem Versandlager die Ware vorrätig ist. Ist ein Artikel nicht in unserem Paketzentrum verfügbar, bietet das System eine Lieferung per Spedition an.“

Ikea: Kunden können auch per „Click & Collect“ bestellen

Dann werden die Lieferkosten automatisch entsprechend der angebotenen Versandart - in diesem Fall Speditionslieferung – ausgewiesen. Dass die Lieferkosten bei kleinen, niedrigpreisigen Artikeln unverhältnismäßig sind, sei Ikea bewusst.

„Unser System arbeitet aber so, dass Kunden immer die beste zur Verfügung stehenden Optionen angezeigt werden. Die Kunden können sich dann entscheiden, ob das für sie in Frage kommt oder ob sie beispielsweise ‚Click & Collect‘ nutzen möchten“, erläutert die Pressesprecherin das System. „Wenn Kunden die Artikel als DHL-Paket zugesendet bekommen möchten, bitten wir sie, die Bestellung zu einem späteren Zeitpunkt zu platzieren.“

