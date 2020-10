Ikea-Kunde außer sich, weil er nicht ins Möbelhaus darf – „Absolute Frechheit“

Bei Ikea gelten in der Corona-Krise strenge Regeln. Das musste ein Mann am eigenen Leib erfahren erfahren, der am Samstag ins Einrichtungshaus in Günthersdorf wollte.

An der Eingangstür des Ikea Halle/Leipzig wurde der Kunde nach eigenen Angaben abgewiesen. Seinem Frust darüber ließ er auf der Facebook-Seite des schwedischen Möbelgiganten los. Dort bezeichnete der Mann das Vorgehen der Ikea-Mitarbeiter als „absolute Frechheit“.

Am Eingang war für den Ikea-Kunden Endstation. (Symbolbild) Foto: imago images / xcitepress

Ikea-Kunde darf nicht ins Möbelhaus – „Äußerst diskriminierend“

Der Ikea-Kunde beschrieb, dass er das Möbelhaus nicht betreten durfte, weil er keine Maske dabei hatte. Dabei habe er ein ärztliches Attest. Das bescheinige ihm, aus gesundheitlichen Gründen keine Maske tragen zu können.

Die Ikea-Filiale habe er trotzdem nicht betreten dürfen. „Ich finde es äußerst diskriminierend solch ein Verhalten und muss dagegen mahnend vorgehen“, schimpft der Mann, der nach eigenen Angaben an einer Lungenkrankheit leide. „Es ist eine absolute Frechheit wie hier gegen eine Minderheit vorgegangen wird.“

Das sagt Ikea zur Maskenpflicht

Dabei sind die Regeln bei Ikea nicht neu. Nach dem Lockdown im Frühjahr wurde die generelle Maskenpflicht eingeführt.

„Dies gilt auch für den Fall, dass ein ärztliches Attest vorliegt“, stellt Ikea die genrelle Hygieneregel zum Schutze aller auf seiner Homepage klar, sagt aber auch: „Um dies auch für Kunden mit Attest so angenehm wie möglich zu gestalten, akzeptieren wir ebenfalls Schal, Tuch oder Rollkragenpullover als Schutz. Wo immer möglich, bieten wir den betroffenen Kunden auch einen Schutzschild an.“

Das ist Ikea:

1943 in Schweden gegründet

Weltweit 433 Filialen

211.000 Mitarbeiter weltweit

38.8 Milliarden Euro Umsatz im Jahr 2018

Ikea Deutschland 5 Milliarden Euro Umsatz im Jahr 2018

Für wen diese Optionen nicht denkbar sind, dem bleibt immerhin noch die Möglichkeit des Online-Shoppens. (ak)