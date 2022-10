Ikea: Gruselige Sicherheitslücke bei Produkt – dein Nachbar könnte jetzt DAS machen

Was für eine Horror-Vorstellung! Gerade jetzt, wo Halloween naht und es früher dunkel wird, könnten viele Kunden von Ikea Gefahr laufen, Opfer von Hobby-Hackern zu werden.

Denn eine Sicherheitslücke bei einigen Produkten von Ikea macht es ihnen besonders leicht. Damit wäre der Grusel-Monat komplett.

Sicherheitslücke bei Ikea entdeckt – diese Grusel-Erfahrung könnte dir bevorstehen

Das Thema Energiesparen und die hohen Stromkosten bereiten zurzeit vielen Verbrauchern Kopfschmerzen. Da braucht es nicht auch noch diese Nachricht über den Möbelriesen. Doch jetzt kommt heraus, dass einige Leuchtmittel der Kette von einer Sicherheitslücke betroffen sind. Und zwar geht es dabei um die Lampen der TRÅDFRI-Serie.

Durch die Sicherheitslücke könnten Fremde jetzt bei dir zu Hause das Licht an und ausschalten – und du kannst nichts dagegen unternehmen. Wie Sicherheitsforscher des Synopsys Cybersecurity Research Centers herausgefunden haben, liegt bei der Software, die die Smart-Home-Geräte steuert, ein fehlerhafter Frame vor.

Vorsicht! Bei diesen Lampen von Ikea besteht eine Sicherheitslücke. (Symbolbild) Foto: IMAGO / photo2000

Ikea: Sicherheitslücke bei TRÅDFRI-Lampen – und plötzlich sitzt du im Dunkeln

Diese Störung kann selbst die manuellen Einstellungen, die du bereits vorgenommen hast, wieder auf die Werkseinstellungen zurücksetzen. Dadurch leuchten die Lampen erneut mit maximaler Helligkeit und du kannst sie nicht mehr über die Home Smart App oder mit deiner Fernbedienung ansteuern. Hobby-Hacker könnten sich das zunutze machen und mit wenig Aufwand schon aus einer Entfernung von 100 Metern deine Lampen manipulieren, sodass du plötzlich im Dunkeln sitzt.

„Der missgebildete Zigbee-Frame ist eine nicht authentifizierte Broadcast-Nachricht, was bedeutet, dass alle anfälligen Geräte in Funkreichweite betroffen sind“, erklärt das Synopsys Cybersecurity Research Center. „Um sich von diesem Angriff zu erholen, könnte ein Benutzer jede Glühbirne manuell wieder zum Netzwerk hinzufügen. Ein Angreifer könnte den Angriff jedoch jederzeit reproduzieren.“ Das Problem könne auch bei anderen Smart-Home-Geräten bestehen, so „Tarnkappe.info“.