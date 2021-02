Die schwedische Möbelhauskette Ikea erfreut sich in Deutschland bei Kunden großer Beliebtheit. Immer mehr Möbelhäuser entstehen und die Umsätze wachsen. Ikea erzielte im abgeschlossene Geschäftsjahr 2020 in Deutschland einen Einzelhandelsumsatz von 5,325 Milliarden Euro.

Ikea-Kundin entdeckt gefährlichen Mangel an Schrank – doch das ist noch nicht alles

Es ist eine Horrorvorstellung: Man macht sein Badezimmerschrank auf und plötzliche sprühen die Funken. Genau das ist jetzt einer Ikea-Kundin mit ihrem Möbelstück zu Hause passiert.

Bei genauerer Inspektion des Schranks entdeckt sie einen gefährlichen Mangel. Doch der Fehler scheint bei Ikea kein Einzelfall zu sein.

Ikea ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­– gefährlicher Badezimmerschrank (?)

Der Badezimmerschrank einer Ikea-Kundin ist gerade einmal zwei Jahre alt und schon funktioniert das Licht nicht mehr. Das ist natürlich ärgerlich. Viel schockierender ist jedoch, dass beim Öffnen sogar Funken sprühen.

Eine Ikea-Kundin entdeckt an einem Produkt einen gefährlichen Mangel. Foto: IMAGO / Tim Oelbermann

Bei genauerer Inspektion des Schranks fällt sofort auf, wo der Fehler liegt. Ein Stromkabel ist trotz der Montage, wie sie in der zugehörigen Anleitung beschrieben ist, kaputt. Aufgrund einer Fehlkonstruktion reibt das Kabel beim Öffnen des Schranks an einer Lichtleiste. Die Isolierung wird dadurch geschädigt, die Stromkabel liegen offen. Gerade im Badezimmer kann es in Verbindung mit der Feuchtigkeit zu schlimmen Unfällen kommen.

Gerade die Verbindung von Elektrizität und Nässe ist extrem gefährlich. Foto: privat

Im Online-Shop von Ikea muss die Kundin in den Produktbewertungen feststellen, dass sie mit der defekten Beleuchtung nicht allein dasteht. Bereits ein Jahr zuvor vermeldeten andere Kunden den gleichen Schaden.

Auf Facebook macht mit Frau nun auf ihr Anliegen aufmerksam. Sie will wissen, wie so etwas passieren kann?

Ikea hält sich zu dem Sachverhalt bisher bedeckt. Die Kundin wird gebeten, sich beim Kundenservice zu melden. Auf Anfrage dieser Redaktion heißt es von Ikea: „Kundenzufriedenheit und Produktsicherheit haben für uns höchste Priorität. (...) Zur Klärung des Schadenfalls benötigen wir eine Schilderung des Schadens, den Kaufbeleg und die Kontaktdaten des Kundens.“

Die Frau möchte ihren Badezimmerschrank gerne reparieren. Doch an die Einzelteile zu kommen, ist gar nicht so einfach. Bleibt zu hoffen, dass das Problem mit dem Modell „storjorm“ schnell aufklärt und es in den Badezimmern von Ikea-Kunden nicht zu gefährlichen Stromunfällen kommt.