Ikea-Kundin schlägt sich halbe Nacht für Bestellung um die Ohren und wird bitter enttäuscht

Die schwedische Möbelhauskette Ikea erfreut sich in Deutschland bei Kunden großer Beliebtheit. Immer mehr Möbelhäuser entstehen und die Umsätze wachsen. Ikea erzielte im abgeschlossene Geschäftsjahr 2020 in Deutschland einen Einzelhandelsumsatz von 5,325 Milliarden Euro.

Aufgrund der andauernden Pandemie boomt das sogenannte „Click & Collect“-System bei Ikea. Dabei kann man auch trotz geschlossener Läden Bestellungen online abgeben und vor Ort abholen.

Allerdings hatte eine Kundin von Ikea anscheinend nicht so viel Glück.

Ikea: Stundenlanges Zusammenstellen

Ob man lieber persönlich bei Ikea einkaufen geht den Online-Shop nutzt, fest steht: Einmal in der Ikea-Welt angekommen kann man Stunden mit dem Aussuchen von Deko-Artikeln und der richtigen Bettdecke oder Lampe verbringen.

Das kann dann auch schon mal die halbe Nacht dauern, wie eine Kundin nun ihre Erfahrung auf Facebook teilte. Sie wollte die Bestellung dann per „Click & Collect“ abschließen.

Sie war jedoch alles andere als begeistert.

Ikea: Böses Erwachen nach Warenkorb-Fertigstellung

„Die halbe Nacht mit der Zusammenstellung einer größeren Ikea Click & Collect Bestellung verbracht. Noch Freunde gefragt, ob die auch was wollen, weil ja jede Abholung bei denen zehn Euro kostet und es dann reicht wenn das einmal bezahlt wird. Endlich alles zusammen und Warenkorb fertig“, teilt die Kundin auf der Facebook-Seite des schwedischen Unternehmens mit. „Will Bestellung abschließen. Wähle Einrichtungshaus aus für eine Abholung“, schreibt sie weiter.

Doch dann kommt das böse Erwachen...

Ganz so begeistert scheinen manche Ikea-Kunden vom Click & Collect-Angebot allerdings nicht zu sein. Foto: IMAGO / HJS

Denn einige Artikel sind in dem ausgewählten Ikea nicht verfügbar.

Ikea: „Entferne die Artikel aus deinem Warenkorb“

Auf ihrem Bildschirm erschien daraufhin die Aufforderung: „Entferne die Artikel aus deinem Warenkorb.“ Doch auch das brachte sie nicht weiter.

„Gut, denk ich, dann zur Not doch in den sauren Apfel beißen und liefern lassen. ‚Entferne die Artikel aus deinem Warenkorb’. Also noch mehr Artikel als wenn ich es hier abholen wollte“, geht es weiter. Letztlich erhält sie den Hinweis, sie „könnte das alles zusammen in Halle abholen, da wär es vorrätig. Ja klar.... kleine Spritztour von 400km einfache Strecke?“

„Andere Ketten kriegen das doch auch hin, Sachen von einer Filiale in die andere zu liefern. DAS wäre das, was dann zehn Euro Abholgebühr kosten dürfte. SO ist euer Click und Collect nicht zu gebrauchen“, beschwert sich die Kundin weiterhin.

Hoffentlich hat sie bei ihrer nächsten Bestellung mehr Glück. (ali)