Ikea-Kunden sind sauer: In den Restaurants von Ikea sollte es ein neues veganes Gericht geben – doch dann wurde bekannt, dass es Milch enthält. (Symbolbild)

Ikea-Kunden angefressen: Dieses Produkt hält mal überhaupt nicht, was es verspricht

Ikea ist bei seinen Kunden nicht nur aufgrund der preiswerten Möbel beliebt. Für viele gehört auch der anschließende Hot-Dog oder die schwedischen Köttbullar im Restaurant einfach zum Ikea-Ausflug dazu.

Dabei gehen auch aktuelle Ernährungstrends nicht spurlos an der kulinarischen Auswahl von Ikea vorbei: Immer mehr Produkte werden auch vegetarisch oder vegan angeboten. Inzwischen können Kunden ihre Zähne in den veganen Hot-Dog schlagen oder veganes Soft-Eis schlecken. Mit einem anderen Produkt, welches der Möbelriese als vegan anpries, hat er sich nun jedoch bei einigen Kunden ins Abseits katapulitert.

Ikea bietet veganes Gericht an – doch es ist Milch drin

Seit Mitte Januar warb Ikea für ein neues Gericht in seinen Restaurants: Mit veganenem Midori Teriyaki wollte man die fernöstliche Geschmackswelt ganz ohne tierische Produkte auf den Tisch zaubern. Mit vegan – also ohne Fleisch und Nahrungsmittel tierischen Ursprungs – hatte das Teriyaki-Gericht am Ende aber nicht allzu viel gemeinsam.

Beim Lesen der Zutaten läuft einem bereits das Wasser im Mund zusammen: Thymian-Knoblauch-Kebap aus Erbsen-Hafer-Proteinen, dazu Paprika, Porree und Zuckerschoten, alles garniert mit einer süß-sauren Soße. Auf den ersten Blick auch alles vegan, doch die Sache hat einen großen Haken.

+++ Thermomix-Kundin entrüstet: „Ich kann gar nicht sagen, wie enttäuscht ich bin“ +++

Denn wie die Tierrechtsorganisation Peta auf Instagram schrieb, wies die Zutatenliste eine Beigabe auf, die in einem veganen Gericht überhaupt nichts zu suchen hat: Milch. „IKEA rudert zurück: Beim Midori Teriyaki soll in der verwendeten Gemüse-Mischung Milch enthalten sein“, schrieb Peta. Das macht aus dem veganen Gericht entsprechend nur noch ein vegetarisches.

Ikea-Kunden sauer

Einige Ikea-Kunden macht das wirklich wütend. Vor allem die, die das Gericht in dem Glauben verputzt hatten, es habe sich um ein Essen ohne tierische Produkte gehandelt. Sie hatten – ohne es zu wissen – mit ihrem veganen Ernährungsplan gebrochen.

+++ Harry Potter: Wenn du DIESES Buch besitzt, könntest du um 34.000 Euro reicher sein +++

Vor allem in den sozialen Netzwerken entlädt sich nun ein Sturm der Entrüstung. Besonders ärgerlich: Eine Kundin sprach sogar extra noch einen Ikea-Mitarbeiter an, ob das Gericht tatsächlich vegan sei.

„Ach Mist! Ich hab mir schon überlegt, was ich bei IKEA kaufen könnte nur, um mal das neue vegane Gericht zu testen.“

„Oh Mist. Ich habe es gegessen, aber mit reinem Gewissen dass da kein Tierprodukt drin ist.“

„Das sollte man eigentlich vorher wissen wenn man ein vermeintlich veganes Essen anbietet. Ich habe es leider auch im guten Glauben gegessen und auch vorher den Mitarbeiter gefragt ob es vegan ist.“

„Wie kann man denn erst ein Produkt anpreisen und dann merken „Huch, da ist ja etwas drin, was gar nicht drin sein sollte“?“

-----------------

Mehr Themen:

----------------

Das nicht-vegane-Teryaki ist übrigens nicht das einzige Ärgernis bei veganen Ikea-Kunden. In der Kantine gibt es die Milch für den Kaffee nur von der Kuh – obwohl Ikea sogar im eigenen Schwedenshop Hafermilch anbietet. (dav)