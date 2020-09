Ikea: Kunde bestellt online – als er das Paket öffnet, ist er stinksauer: „Miserabler Service“

am 15.09.2020 um 16:44

Wer kennt es nicht: Man bestellt etwas im Internet und wartet sehnsüchtig darauf, das neue Produkt schon bald benutzen zu können. Wenn bei der Lieferung dann allerdings etwas schief läuft, ist die Enttäuschung umso größer.

So erging es einem Mann, der online bei Ikea bestellte. Als das Paket bei ihm zu Hause ankam und er es öffnete, kochte er plötzlich vor Wut. Stinksauer hat sich der Kunde nun über Facebook an das Möbelhaus gewandt. Dort klagt er über einen „miserablen Service“. Schließlich reagierte das Möbelhaus.

Ikea: Kunde kauft online - dann öffnet er das Paket und wird stinksauer

Im Online-Shop das gewünschte Produkt auswählen, bezahlen und wenig später wird das Produkt nach Hause geliefert: Das Einkaufen im Internet könnte so praktisch sein.

Doch der Vorfall des Ikea-Kunden beweist Anderes. Der Mann habe online eine Funkuhr sowie Gläser bestellt und „ein völlig unzureichend geschütztes Paket erhalten“, wie er schreibt. Die Folgen: Die Funkuhr sei an drei Stellen verbeult und zwei von zwölf Gläsern seien kaputt gewesen.

Entsetzt stellte der Mann schließlich fest: „Auf dem Paket war auch kein Aufkleber oder Zeichen, dass Glas im Paket ist und die Gläser waren einfach nur im 12er-Karton und in keinster Weise gepolstert.“

Kunde wünscht sich Reaktion von Ikea

Weiter schreibt der Kunde: „Ich habe auch schon mit Fotos per Reklamationskontaktformular an Ikea geschickt, aber ich wollte die Öffentlichkeit gerne teilhaben lassen.“

Ikea: Das Einkaufen im Onlineshop hatte sich der Mann sicherlich anders vorgestellt. (Symbolbild) Foto: imago images / Schöning

Jetzt fordert er nur noch: „Ich hoffe, Ikea schickt schnell Ersatz - und zwar ohne Beulen und ohne Bruch und ordentlich geschützt!“ Und seine Worte wiegen schwer. „Für so einen miserablen Packservice zahlt man auch noch knapp fünf Euro Versandkosten“, ärgert sich der Mann.

Ikea erstattet beschädigte Artikel

Auf Anfrage dieser Redaktion erklärt Ikea schließlich: „Die Verpackungen unserer Produkte, Lieferungen und Pakete sind ein Punkt, dem wir große Aufmerksamkeit schenken. Selbstverständlich möchten wir, unter anderem auch im Sinne eines wertschätzenden Ressourceneinsatzes, Verpackungen einsetzen und Verpackungsweisen anwenden, die unsere Produkte bestmöglich schützen. Gleichzeitig geht es aber auch darum, nicht mehr Verpackungsmaterial als nötig zu verwenden – auch dies ist ein Beitrag zu mehr Nachhaltigkeit.“ Das Möbelhaus arbeite mit seinen Partnern kontinuierlich daran, „Einzelfälle“, wie den des Kunden weiter zu minimieren, heißt es weiter.

In Bezug auf den Vorfall des verärgerten Kunden teilt Ikea zudem mit, dass der Kundenservice bereits im Kontakt mit dem Mann stehe und er eine Ersatzlieferung für die beschädigten Teile voraussichtlich in dieser Woche erhalten werde. „Wir bedauern, falls es zu Unannehmlichkeiten für den Kunden kam“, so Ikea-Pressesprecherin Kim Steuerwald.