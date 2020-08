Ikea: Kunde besucht mehrfach Einrichtungshaus – dieses Detail fällt ihm immer wieder auf

Für manche ist ein Besuch bei Ikea schon zu viel – andere könnten jeden Tag in das Einrichtungshaus gehen. Dieser Kunde gehört eher zu der zweiten Kategorie. Er hat Ikea in letzter Zeit mehrfach besucht, wobei ihm ein Detail immer wieder aufgefallen ist.

Meist sind die Filialen des schwedischen Möbelriesen ziemlich identisch, doch dem Mann fiel beim Einkauf immer wieder etwas auf, worüber er sich wunderte. Nun teilt er seine Beobachtung online.

Ikea: Kunde beobachtet DAS

Auf der Facebook-Seite von Ikea teilt der Kunde, was er in gleich mehreren Filialen beobachtete. Dabei ging es aber weniger um die Möbel, sondern eher um das Verhalten der Mitarbeiter.

„Ich war in den letzten Wochen mehrfach in diversen Ikea-Filialen. Meine konkrete Frage, und die ist nicht böse gemeint: Gibt es für die Mitarbeiter keine Maskenpflicht?“, schreibt der Kunde ganz verblüfft.

------------------------

Das ist Ikea:

1943 in Schweden gegründet

Weltweit 433 Filialen

Verschiedene Franchisenehmer betreiben Ikea-Filiale in einzelnen Ländern

211.000 Mitarbeiter weltweit

38.8 Milliarden Euro Umsatz im Jahr 2018

Ikea Deutschland 5 Milliarden Euro Umsatz im Jahr 2018

------------------------

Er berichtet weiter: „Innerhalb von fünf Minuten kann ich sieben bis zehn Mitarbeiter ohne Mund-Schutz sehen. Egal wann ich komme und egal in welcher Filiale. Das kommt mir komisch vor, denn vor der Eingangstür stehen ebenfalls Mitarbeiter.“ Gemeint sind die Filialen in Berlin-Spandau und Magdeburg.

Eigentlich sollten alle Mitarbeiter sowie Kunden einen Mundschutz tragen. Foto: imago images / ITAR-TASS

So reagiert Ikea

Und der Mitarbeiter an der Tür weise zwar die Kundschaft auf die Maskenpflicht hin, trage selbst jedoch keine, heißt es. Nun möchte der Mann natürlich wissen, wieso das so ist.

Das Ikea-Team antwortet nur kurze Zeit später und klärt auf: „Die Maskenpflicht gilt für alle Kunden sowie auch für alle Mitarbeiter.“

Offensichtlich halten sich nicht alle Verkäufer an die Vorgabe. Wenn das stimmt ist das in Zeiten von Corona völlig unverständlich. Das Ikea-Team will die Beobachtung des Kunden nun aber an die Verantwortlichen weiterleiten. (mia)

