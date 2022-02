Ikea: Große Änderung bei Kult-Produkt – „gesunde und nachhaltige Entscheidungen“

Die schwedische Möbelhauskette Ikea erfreut sich in Deutschland bei Kunden großer Beliebtheit. Immer mehr Möbelhäuser entstehen und die Umsätze wachsen. Ikea erzielte im abgeschlossene Geschäftsjahr 2020 in Deutschland einen Einzelhandelsumsatz von 5,325 Milliarden Euro.

Der schwedische Möbelriese Ikea befindet sich derzeit im Wandel.

Nachhaltigkeit! So lautet das neue Motto des Möbelherstellers. Das ist auch nötig, denn Ikea stand in letzter Zeit häufiger in der Kritik. Doch um sich nachhaltig zu entwickeln, müssen Veränderungen getätigt werden. Nun hat es ein köstliches Kult-Produkt erwischt.

Ikea: Köttbullar unterzieht sich einem Wandel

Wenn man an Ikea denkt, fallen einem zunächst Billy-Regale ein, komplizierte Anleitungen und der erste Streit mit dem Partner (und die Schraube kam doch woandershin!). Aber auch kulinarisch ist Ikea gut aufgestellt: Der klassische Hotdog und die köstlichen Köttbullar haben weltweit zahlreiche Fans.

Für den Hotdog gibt es bereits eine vegetarische Alternative. Jetzt geht es den leckeren Fleischbällchen an den Kragen.

„Nachhaltigkeit“ ist Ikea mittlerweile so wichtig geworden, dass sich das ein oder andere Kult-Produkt einem Wandel unterziehen muss. (Archivbild) Foto: picture alliance/dpa | Federico Gambarini

Ikea: Köttbullar aus dem 3D-Drucker

Wie Bravo Girl berichtet, setzt auch Ikea immer mehr auf technischen Fortschritt. Auch im kulinarischen Bereich: Denn die beliebten Fleischbällchen sollen künftig aus dem 3D-Drucker kommen. Kein Scherz!

Mit einem 3D-Drucker sollen die beliebten Köttbullar von Ikea dauerhaft hergestellt werden. (Symbolbild) Foto: IMAGO / Manfred Segerer

Sowohl in der Variante mit Fleisch als auch in der veganen Form werden Köttbullar aus dem Drucker nun hergestellt. Somit möchte das Unternehmen dauerhaft nachhaltiger werden.

Ikea: Kunden sollen dauerhaft gesund und nachhaltig einkaufen

Laut Bravo Girl, wolle das Unternehmen „gesunde und nachhaltige Entscheidungen für alle erschwinglich und zugänglich machen“. Inwieweit Ikea sein neues Motto dauerhaft in die Tat umsetzen kann, ist nun abzuwarten – und das am besten mit einem Hotdog oder gedruckten Köttbullar. Auf die Gabeln, fertig und los! (ali)