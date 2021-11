Ikea: Küchen-Probleme beim Möbel-Giganten – Kunden sind enttäuscht

Die schwedische Möbelhauskette Ikea erfreut sich in Deutschland bei Kunden großer Beliebtheit. Immer mehr Möbelhäuser entstehen und die Umsätze wachsen. Ikea erzielte im abgeschlossene Geschäftsjahr 2020 in Deutschland einen Einzelhandelsumsatz von 5,325 Milliarden Euro.

Das bringt manchen Kunden von Ikea ganz schön auf die Palme.

Die Küche ist für viele Menschen einer der wichtigsten Orte im gesamten Zuhause. Schließlich werden hier täglich mehrere Mahlzeiten zubereitet. Der morgendliche Kaffee wird hier gekocht. Und hier wartet nach einem langen Arbeitstag das wohlverdiente Feierabendbier.

Ikea: Probleme beim Küchen-Kauf

Wie wichtig die Küche für viele Menschen ist, weiß auch Ikea. Daher bietet der schwedische Möbel-Riese in seinem Sortiment eine ganze Menge an verschiedenen Küchen an.

Zuletzt hatten einige Kunden beim Kauf einer Küche von Ikea allerdings mehr Ärger als ihnen lieb war. Auf der Facebook-Seite des Unternehmens ließen die Kunden ihrem Unmut freien Lauf. Fehlerhafte Montage durch die Handwerker, monatelange Lieferzeiten, fehlende Einzelteile – so mancher Kunde hatte in jüngster Vergangenheit beim Kauf einer Ikea-Küche nicht nur positive Erfahrungen gemacht.

Wer bei Ikea Küchen kaufen will, muss unter Umständen ein wenig Geduld mitbringen. Foto: imago images/NurPhoto

Das Dilemma für Ikea: Häufig trifft den skandinavischen Möbel-Giganten bei den aufkommenden Problemen gar keine Schuld. Die langen Lieferzeiten hängen oft mit den derzeitigen weltweiten Lieferengpässen zusammen. Und für die Montage der Möbel sind meist externe Dienstleister wie Task Rabbit verantwortlich.

----------------------

Mehr zu Ikea:

Ikea: Frau bricht Probearbeit ab – und bereut es kurz danach bitter

Ikea: Weniger Tütchen-Chaos beim Möbel-Aufbau! DAS ist der ernste Grund

Ikea: Kaum zu glauben! Wegen dieses Tricks kaufen Kunden beim Möbel-Riesen mehr als sie eigentlich wollen

----------------------

Ikea: Kunden beschweren sich

Der Ärger der Kunden staut sich am Ende dennoch bei Ikea. So schreibt ein Kunde auf der Facebook-Seite des Unternehmens: „Hej Ikea, seit neun Monaten sind wir mittlerweile unzertrennlich - manchmal glaube ich, meine Küche wird nicht endgeliefert und montiert, weil du Angst hast, mich zu verlieren! Aber ich kann Dich beruhigen – ich liebe dich.“

Und weiter: „Ich bin es nur leid, dass Du nicht auf mich hörst. Seit neun Monaten warte ich auf die letzten Teile und Montagetätigkeiten - in dieser Zeit bist du mir ein treuer Wegbegleiter und Seelentröster geworden, aber leider immer noch mit Handicap.“

Die Antwort von Ikea: „Da scheint unsere Beziehung derzeit wirklich nicht so gut zu sein, entschuldige. Wir haben uns mit dem Kundenservice in Verbindung gesetzt, damit du eine Rückmeldung bekommst und das ganze doch noch zu einem positiven Abschluss gebracht werden kann.“

Einem anderen Kunden von Ikea geht es ähnlich: „Ich warte leider schon seit Monaten auf meine Küche und in der Filiale reagiert niemand mehr.“

Auch hier bleibt Ikea nichts anderes übrig als den Kunden zu vertrösten: „Wir lassen das durch den Kundenservice prüfen.“